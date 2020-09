Devils pomůže trojnásobný vítěz NHL. Z Pittsburghu zlákali Marka Recchiho

Trenérský štáb New Jersey se od úterý pyšní dalším věhlasným jménem. Na palubě Devils přibyl bývalý křídelník, který v součtu s play off odehrál v NHL přes 1 800 utkání. Mark Recchi se ze střídačky Penguins přesouvá do Newarku, kde pomůže velezkušenému hlavnímu kouči Lindy Ruffovi. Na starost dostane rozvoj přesilových her a mladých hráčů v čele s Nicem Hischierem či Jackem Hughesem.

Recchi zná recept na úspěch jako málokdo v hokejovém prostředí. Během aktivní kariéry sklidil tři Stanley Cupy, každý z nich v jiném klubu. V uplynulých třech sezonách dělal asistenta Mikeu Sullivanovi v Pittsburghu a ani nové role se nezalekl. Pens se během Recchiho trenérské štace dokázali pokaždé kvalifikovat do vyřazovacích bojů, k tomu se jim skvěle dařilo v početní výhodě, kterou osnoval právě rodák z Britské Kolumbie.

Během tří ročníků pod Recchiho dohledem skončil Pittsburgh hned dvakrát mezi třemi nejlepšími celky v přesilových hrách. V sezoně 2017/18 dokonce ligové tabulce kraloval, využíval tehdy 26,2 % nabídnutých šancí. Podobné vzkříšení Devils nutně potřebují.

Komunikace klíčem k úspěchu

„Jsme nesmírně šťastní, že se Mark přidává do našeho týmu koučů. Jeho zkušenosti, ať už tedy na hráčském či trenérském poli, jsou zkrátka nedocenitelné,” nechal se pro oficiální stránky New Jersey slyšet generální manažer klubu Tom Fitzgerald. „Ceníme si zejména jeho práci v přesilových hrách a také v oblasti osobnostního rozvoje hokejistů. Z toho by mohl náš mančaft profitovat. Mark je rovněž skvělým lídrem, zvládá komunikaci a umí být trpělivý.”

Svou úlohu u Devils, kteří v minulé základní části zakotvili na 26. místě ligové tabulky a nevešli se ani do rozšířeného formátu play off, si velmi dobře uvědomuje i sám Recchi. Slibuje, že hráčům dokáže vysvětlit, jak ze současné krize co nejrychleji uniknout.

„Zdůraznil bych slovo komunikace. Ti kluci prostě chtějí vědět a porozumět tomu, jak se přes ty špatné výkony dostat,” prozradil člen Síně slávy webu Yahoo Sports. „To bude ta nejdůležitější věc, na kterou se teď zkusím zaměřit a snad tak týmu pomůžu. Chci, abychom v New Jersey vybudovali něco mimořádného.”

Co bude s dalšími trenéry Devils?

Mark Recchi zastává funkcionářské pozice v NHL už od roku 2013, kdy dohlížel na mužstvo Dallasu. Poté se definitivně přesunul do Pittsburghu, nejprve jako rozvojový kouč, následně i jako asistent. Když se Pens v letech 2016 a 2017 stali šampiony, podílel se nepříliš vysoký Kanaďan na rozkvětu hráčů z farem a juniorských nebo univerzitních lig.

Zatím není zřejmé, jak nová akvizice v kabině New Jersey ovlivní budoucnost Alaina Nasreddineho, který Devils šéfoval po vyhazovu Johna Hynese a nyní zastává úlohu asistenta. S Recchim se dobře zná, oba se během svých aktivních let v NHL potkali v dresu Pittsburghu. Generální manažer Fitzgerald dříve uvedl, že Nasreddine má s Devils platnou smlouvu a záleží zejména na hlavním kouči Lindy Ruffovi, zda bude chtít s někdejším obráncem spolupracovat.

Celkových 14 sezon v NHL strávil rovněž další současný asistent Mike Grier. Také pětačtyřicetiletý Afroameričan by si mohl před startem nové sezony hledat práci v jiné organizaci.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+