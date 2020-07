Filipa Chytila čeká první play-off v kariéře. Hodně si věřím, hlásí

Je to tady, hokej je konečně zpět! Přesně 140 dní dělí poslední zápas Rangers v základní části a přípravný duel týmu s Islanders. Nyní je celek z Manhattanu připraven v Torontu na začátek play-off. Do svého premiérového vstoupí Filip Chytil. Už dvakrát všem dokázal, že má obrovský talent, odhodlaný je i tentokrát.

„Opravdu si teď věřím,“ tvrdí český mladík před startem vyřazovací fáze. V ní Rangers vyzvou Carolinu Hurricanes. Tým, který letos čtyřikrát porazili. „Jsem na všechno stoprocentně připravený. Čeká mě první play-off v kariéře, bude to určitě odlišné od běžných zápasů. Už jen proto, že budeme hrát na neutrálním ledě. Pro mě se tím ale nic nemění. Chci svému mužstvu dopomoci k velkému úspěchu.“

Jako by to bylo včera, co se sociální sítě zaplavily tvrdými řečmi na konto Filipa Chytila. Stalo se tak 23. června 2017, Rangers si tehdy vybrali na draftu z 21. pozice právě odchovance zlínského hokeje.

„8 bodů někde v Česku?“, „Ztracená volba“, „Obrovská chyba“. Tak nějak vypadaly komentáře pod příspěvky informující o volbě číslo 21 na stránkách Rangers.

Hned v první sezóně ale Chytil ukázal, že v něm tkví velký talent. Překvapivě nakoukl do NHL a v devíti zápasech posbíral tři body. Jinak celý ročník strávil na farmě, hrál velmi dobře. Dokonce se v květnu dostal do finální nominace české reprezentace na mistrovství světa.

Letošní ročník začal Chytil na farmě. V Hartfordu posbíral v devíti zápasech stejný počet bodů a po zranění Zibanejada přišlo okamžité povolání zpět mezi elitu. Trápící se Rangers se i se zraněným švédským centrem najednou zvedli.

Šest ze sedmi zápasů prohráli, po povolání Chytila a se zraněnou oporou ale vyhráli osm ze 13 duelů. „Hodně nás nakopnul,“ chválil českého útočníka trenér Quinn. Celkem si za 60 duelů na konto připsal 23 bodů.

„V lednu jsme ztráceli na play-off 18 bodů. Pak to najednou byly dva body. Přerušení sezóny nás spíš zabrzdilo. Nyní je to jako nová sezóna.“

Na první dvě lajny to zatím není a bude těžké se do nich prosadit, i tak bude ale Chytilova role důležitá. Měl by kormidlovat třetí lajnu mezi Kaapem Kakkem a Philem Di Giuseppem.

