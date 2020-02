Floridské pátrání po obránci. Obětují Panthers Hoffmana?

Jak jsme již informovali, Florida by před uzávěrkou přestupů ráda získala posilu do defenzivních řad. Jednou z variant, jak by Panthers mohli na trhu pořídit obránce, může být i výměna za některého z útočníků. V zámoří se skloňuje i jméno Mikea Hoffmana.

„Chtěli bychom přivést zkušeného obránce, který by mohl hrát s Ekbladem. Na modré čáře potřebujeme být více konzistentní,“ prohlásil generální manažer Dale Tallon.

Aaron Ekblad v tuto chvíli nastupuje s Michaelem Mathesonem, který v sedmačtyřiceti zápasech posbíral šest gólů a deset asistencí. Právě s Mathesonem nepanuje na Floridě úplná spokojenost, protože se mu nedaří podávat vyrovnané výkony.

Další variantou je mladičký Riley Stillman, jenž od svého povolání z AHL slýchá na svou adresu především chválu. Jednadvacetiletý zadák letos naskočil v dresu prvního týmu do dvaceti klání, v nichž zapsal čtyři gólové asistence.

Jenže Panthers se v závěru sezony chtějí spoléhat na zkušenější hráče, tudíž je jen otázka času, kdy na defenzivním postu posílí. Koho pro vysněnou posilu do zadních řad obětují? Hokejový odborník Pierre LeBrun přišel se zprávou, že na cestě z Floridy může být Mike Hoffman.

O služby kanadského forvarda se údajně zajímá několik týmů. Mezi zájemci by mohli být také Oilers, kteří se netají tím, že by velmi rádi přivedli posli do prvních dvou útočných formací.

„Cats v prosinci požádali Hoffmana o seznam deseti týmů, do kterých nechce být vyměněn. Seznam byl předložen a myslím si, že nabídky vyslechnou. Florida patří mezi týmy, které dávají hodně gólů, navíc má mladé hráče, kteří čekají na šanci. Napadá mě třeba Owen Tippett, který by v případě trejdu mohl Hoffmanovo místo zaujmout,“ líčí LeBrun.

Třicetiletý rodák z Kitcheneru má v aktuálně probíhajícím ročníku na kontě dvacet branek a třiadvacet asistencí, což stihl v třiapadesáti zápasech. Kanaďan s osmašedesátkou na zádech zatěžuje platový strop Panterů 5,187 miliony dolarů.

Pro Hoffmana by to byla již čtvrtá zastávka v National Hockey League. Po sedmi sezonách ve službách Ottawy ho Sens vyměnili do San Jose, kde strávil jen několik málo hodin, než ho Žraloci poslali na Floridu.

