Hertl o rodině i netradiční sezoně: Nehrál jsem skoro rok. Co řekl o dvacítce?

Už brzy zahájí svou osmou sezonu v NHL. Stále v dresu jediného klubu. V San Jose si od útočníka Tomáše Hertla hodně slibují. Jeden z lídrů týmu moc touží uspět, čeká Žraloky průlomová sezona? „Jde jen o jedno – dostat se do play off a dojít v něm co nejdál. Nic jiného by nikoho nemělo zajímat,“ velí český šikula.

Nedávno se vám narodil syn, teď jste v Arizoně bez rodiny. Jaké to je?

Mohl jsem si to užít, když jsme nehráli. Měl jsem dva měsíce, kdy jsem mohl pomáhat a věnovat se všemu, než jsme se vrhli sem. Když jsme se dozvěděli, že budeme muset do Arizony, domluvili jsme se manželkou, že poletí domů. Nejenže by tam byla sama, ale i rodiče teď nemůžou letět do Ameriky. Kdybychom čekali, uvidí ho, až když mu bude sedm osm měsíců, takže tam letěla hodně i kvůli nim. Má tam velkou pomoc, kterou jsme předtím neměli, protože jsme na to byli sami.

Určitě to není jednoduché, když ho člověk viděl pravidelně každý den a zvykl si na to. Je mu něco přes dva měsíce. Začíná se smát, dělá zvuky. Manželka posílá fotky, voláme si. Je to tak to jediné, na co můžu koukat, protože jinak to tady není úplně zábava, jak jsme jen zavření na hotelu. To se ale nedá nic dělat. Holt teď jako jediní nemůžeme trénovat doma, musíme být tady a naplno se tomu věnovat.

Jak jste trávil Vánoce? Ví se o vás, že je máte moc rád.

Říkal jsem, že se přežeru, ale když řekli, že brzy začíná kemp, člověk se musel trošku hlídat. Cukroví jsme měli od léta, kdy nám ho napekla babička a zmrazili jsme si ho. Naštěstí ho bylo relativně málo, až jsem si říkal, že ho mohlo být víc. (usmívá se) Jinak ale klasika se vším všudy. České pohádky, řízek, salát. Všechno bylo!

Jen už to nebylo tak jednoduché jako dříve, kdy si člověk 24. prosince lehnul a jen se díval na televizi. Když člověk s malým dokouká jeden film, je šťastný, protože každou chvíli něco potřebuje. Ale bylo to super, že jsme si mohli Vánoce užít takhle ve třech. Byla pohoda, i když to bylo zároveň takové loučení, protože jsme pak letěli sem. Byly to super Vánoce poprvé takhle ve třech.

Introducing Tobias Hertl



Congrats @TomasHertl48 and Aneta!! pic.twitter.com/9XFxIFzX6g — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) October 30, 2020

Koukal jste na juniorský světový šampionát? Co říkáte na výkony české dvacítky?

Jediný zápas, který jsem viděl, byl zrovna ten nejlepší proti Rusům, kteří měli výborný tým. Ten se mi líbil hodně. Byl to jeden z největších týmových výkonů, které jsem viděl. Hlavně na konci, jak hráli všichni pohromadě a blokovali střely. Kluci do toho dali všechno, aby vyhráli. To se mi líbilo.

Další zápasy jsem neviděl, ale máme tam šikovné kluky. K těm lepším patří třeba Myšák. Je vidět, že není daleko od toho, aby si třeba zahrál v NHL. Herně je na tom hodně dobře, ale pro nás pro Čechy bude potřeba, abychom na sobě hodně makali. Skill není takový, takže musíme najít cestu, abychom na tom makali. Určitě je tam plno super kluků, kteří to mohou někam dotáhnout.

Šampionát dvacítek ale nikdy není všechno. Vím, že když jsem ho hrál, člověk se sice třeba ukáže, ale tím to všechno začíná. Neznamená, že když se někomu něco nepovedlo, že nemůže jít nám. Znám plno kluků, kteří na MS nebyli, a dotáhli to dál než ti ostatní. Teď je na tom, kdo z hráčů se toho chytí, bude na sobě pracovat dál, aby se dostal co nejdál.

A co nyní v Arizoně, jak to vypadá?

Máme dvě skupiny. Jsme v tréninkovém centru, ale nemáme takové to domácí zázemí, přecházíme na led bez bruslí a s maskami. I když se kustodi snažili udělat maximum, abychom měli pohodlí, přece jen to není takové. Každý den chodíme na covid test, jinak to je na trénink a zase zpátky na hotel, kde jsme celou dobu. Pravidla jsou přísná a moc toho dělat nemůžeme. Bojujeme s těžšími podmínkami než jsme zvyklí, ale je třeba se připravit.

Vůdčí role? V šatně se snažím víc mluvit

Trenér Bob Boughner prohlásil, že od vás čeká vůdčí roli.

Říkal, že na ledě to dokazuju, ale chtěl by po mně, když už tady nejsou Pavelski nebo Thornton, abych promluvil i v kabině. Od začátku kempu to také dělám. Normálně si myslím, že mluvím dost, ale snažím se ještě víc. Snažím se pomoct mladším klukům na ledě i při zařizování některých věcí, co jsou třeba.

Jak se s vedoucí rolí sžíváte?

Když tady byli Pavelski, Thornton, byli to kapitáni a velká jména... Poslední dva roky už to ale bylo jiné, když jsem věděl, že jsem jeden z lídrů. Měl jsem hodně času na ledě a dostal jsem i áčko na dres. Člověk se na to musí připravit a snaží se pochytit, co ti kluci dělali. S Pavelskim jsem si ve středu i telefonoval, takže jsem se na něco i zeptal. Sám "Pav" říkal, že i ve svém věku se pořád učí, že i jako lídr se musíte učit.

Zmínil jste Joea Pavelskiho. Zůstáváte tedy v kontaktu i dál, i když je nyní váš soupeř?

Není to samozřejmě takové, jako když byl tady. Samozřejmě si ale zavoláme. Mluvil jsem i s jeho synem. Když tady byl, byl jsem na oslavě, když měl jeho kluk osmé narozeniny. Byli jsme spolu na baseballovém zápase, kde jsme si dali pivo a podobně. Je to smutné, že si uděláte kamarády i s celou rodinou, a pak je najednou tak často nevídáte.

Teď je to spíš o takovém pokecu. Zeptáme se, jak to jde, ale není to nic úplně do detailu. Pamatuji si, když jsem tu byl třetí rok a nedařilo se mi dávat tolik gólů, "Pav" ke mně přišel a řekl mi: „Hele, skill máš. Hraj v klidu, užijeme si to.“ Začalo to prvním zápasem. Měl jsem s nimi v lajně tři body, a od té doby jsem pak dal asi dvacet gólů za třicet zápasů. Byl to ten rok, kdy jsme došli až do finále. Začalo to jen tím krátkým rozhovorem – ať se nestresuju, že nedávám góly, když hraju dobře. Od té doby jsem se naučil hrát trochu jinak. I když nedám pár zápasů gólů, nehroutím se z toho. A o to jde. Pořád vím, že to umím. Je to jen o tom být připravený na další zápas.

„Joe Pavelski ke mně přišel a řekl: Hele, hraj v klidu. Užijeme si to."

Trenér řekl, že vás čeká průlomová sezona. Je váš tým dostatečně silný?

Když se člověk podívá do médií, našemu týmu nikdo už moc nevěří, že se dostaneme do play off. Já si ale myslím, že síla týmu je pořád dobrá. Kór teď bychom měli být všichni zdraví, a když tam zůstaneme, věřím, že play off uděláme. Můžeme dojít i hodně daleko, když budou chytat kvalitní gólmani, které máme. V útoku máme pár šikovných mladých hráčů. Máme dva obránce, kteří vyhráli Norris Trophy.

Myslím si, že když se dáme dohromady a budeme tahat za jeden provaz a nikdo se nebude koukat, kdo má kolik gólů a bodů, bude to to nejdůležitější. Na tohle se musíme zaměřit. Myslím, že v minulém roce to byl trošku problém, moc se věnovalo vlastním statistikám. Takhle to nejde. Doufám, že si to všichni uvědomili, měli jsme k tomu hodně mítinků. Jde jen o jedno – dostat se do play off a tam dojít co nejdál. Nic jiného by nemělo nikoho zajímat. Spoustu hráčů má dlouhé smlouvy. Nikdo se nemusí nikam koukat, aby měl podepsáno.

Co váš trenér Bob Boughner, jaký je?

Přebral nás v minulé sezoně za těžké situace, kdy to nebylo jednoduché a nehráli jsme dobře. Ale myslím, že je to dobrý trenér. S hráči se hodně baví. Udělal pár změn v obraně i v útoku, což by nám mohlo hodně pomoct. Respekt má a myslím, že ho hráči budou následovat. Je jen na nás, abychom si řekli a nehráli jako minulý rok každý trošku svého, ale abychom respektovali systém. Myslím, že by to mohlo být dobré. Co máme nové asistenty, zatím spokojenost, mají nové věci oproti dřívějším trenérům. Už se těším na sezonu, až pojedeme naostro.

Zdraví mě netrápí, všechno drží

Trápily vás problémy se zápěstím, loktem, máte po operaci kolene. Jak jste na tom zdravotně?

Byl čas vše doléčit. Pauza mi pomohla, že jsem se mohl dát v klidu dohromady a měl jsem dost času, abych se připravil. Nemusel jsem pospíchat. Všechno drží, nic mě nebolí a cítím se, jak mám. Tréninky se člověk snaží dostat do herního stylu, vždyť zápas budu hrát skoro po roce. Po měsících, kdy člověk je na ledě třeba jen se čtyřmi kluky a hraje takový ten letní hokej, se musíte navázat na řadu věcí. Zdraví mě teď nijak netrápí. Věřím, že budu moci odehrát všech 56 zápasů a nebudu se s ničím potýkat.

I tým se dal po zdravotní stránce dohromady?

Myslím, že nám ta pauza, kdy jsme v nehráli, hodně pomohla. Erik Karlsson měl potíže s třísly a byl na operaci, Logan Couture měl také nějaké problémy, ale všichni přijeli zdraví a už se nemohou dočkat. Co vím, všichni by na startu sezony měli být stoprocentně zdraví. Věřím, že to tak i zůstane a problémy by se nám taky mohly jednu sezonu vyhnout.

A co Radim Šimek?

Měl něco malého, ale dostal den volna. Teď jsem se s ním nebavil, jak to bude mít s doktory, ale normálně by měl začít. Doufám, že to nebude mít dál, protože to taky neměl jednoduché. Dva měsíce jsme se vídali pravidelně, protože jsme byli v San Jose, a bavili jsme se hodně. Doufám, že bude bez bolesti a bude moct hrát. Byl už jednou na operaci, a pak musel znova. Znám to, jak to je s kolenem.

Máte nového brankáře, z Minnesoty přišel Devan Dubnyk.

V bráně je ohromný, není tam moc prostoru. Máme dva vysoké gólmany a je super, že máme druhýho kvalitního gólmana. Nemáme hlavní jedničku, Jonesy to taky neměl minulou sezonu jednoduché. Oba budou určitě bojovat co nejlépe a ať bude v brance kdokoliv, budeme vědět, že v ní máme jistotu, což je hrozně důležité. Konkurence bude dobrá, protože nikdo nechce být tím druhým a jen čekat, až jednička zaváhá.

„Sezonu máme našlapanou. Máme třeba pět dní volno, ani nevím, proč. Pak ale hrajeme skoro každý druhý den. Zápasů bude mraky.“

Nadcházející sezona NHL má nabitý program – 56 utkání je nahuštěno do zhruba 120 dní. Vyhovuje vám hrát zápasy s minimem tréninků?

Za poslední roky, kdy jsme měli DeBoera, ten tay nebyl moc do tréninků. Bylo jich hodně dobrovolných. Nevím, jak to bude mít teď náš Bugi (Bob Boughner – pozn. red.) ale určitě to má něco do sebe. Je to hodně o hráčích a my máme jako tým nejvíc back to back zápasů. Máme jich dvanáct, tolik jich v NHL nikdo nemá. Sezonu máme našlapanou. Máme třeba pět dní volno, což ani nevím, proč, pak ale hrajeme skoro každý druhý den. Zápasů tam bude mraky.

Myslím si, že bude hodně dobrovolných tréninků nebo volna. Náš trenér je v tomhle ale super, že přijde za mnou nebo za Couturem a zeptá se na náš názor, jak se cítíme. Dá se s ním o tom bavit. Je to hodně o hráčích. Třeba Brent Burns má rád, když jde na led a udělá něco navíc. Někomu zase vyhovuje, když na led vůbec nejde a dá si volno. Bude to hodně individuální. Tréninky se hodně krátí, nebo nebudou žádné. Vím, že třeba Columbus nemá ráno vůbec žádné rozbruslení a jde rovnou na zápas. Hokej to trošku mění a všichni se to snaží pochytit.

Z kempu se půjde rovnou do ostré sezony, co na to říkáte?

Je zvláštní, jak je to celé posunuté. V prosinci jsem si říkal, že už to není možné. Trénoval jsem nonstop od února pořád dokola bez vidiny toho, kdy se začne. Najednou se řeklo, že za tři týdny začíná kemp. Říkal jsem si, zda jsem dobře připravený. Je to určitě něco jiného. I v tom ohledu, že půjdeme rovnou do ostrých zápasů. Bez přípravných zápasů to určitě nebude jednoduché, protože když hrajeme jen proti sobě, není to ono. Pro všechny týmy je to ale stejné. Už se těším, protože příprava byla strašně dlouhá. Nikdy mi nevadilo makat, ale po jedenácti měsících, co člověk chodí do posilovny a připravuje se, se už těším na nějaký zápas.

Došlo k přeskupení divizí, jak to vnímáte?

Určitě to bude jiné a zajímavé. Člověk byl zvyklý, že hrál všude, ale teď tam je sedm týmů, s nimiž budeme hrát osmkrát. Tolikrát nehrajete s těmi týmy ani v play off. Nebude to ale úplně špatné, řadě kluků se to zamlouvá a přirovnávali to k baseballu. Baseballisti někam jedou, hrají tam tři zápasy na stejném místě. Plno kluků říkalo, že by to ani do budoucna nebylo špatné, když by ubylo cestování a člověk nelítal furt sem a tam. Vytvoří se podle mě i větší rivalita se všemi týmy, nebude to jen o té, kterou máme s Vegas a LA. Když budeme hrát osmkrát s Coloradem nebo St. Louis, myslím, že ty zápasy budou vyhrocenější. Budou nabité a intenzivní, mohly by určitě bavit.

Prázdné arény? Bude to nezvyk

Sharks nehráli v play off, takže nevíte, jaké je to hrát v obrovských arénách, které teď budou úplně prázdné. Co od toho čekáte?

Když byl Patrick Marleau v Torontu, bavili jsme se o tom. Na to se úplně netěším. Přece jen, vím, že kolikrát, když jsem byl na Slavii a hráli jsme třeba se Spartou a přišlo deset tisíc lidí, byla to úplně skvělá atmosféra. Ale pak, když jsme hráli s menším týmem, kdy nepřišli lidi, a bylo jich třeba jen dva tisíce, to bylo takové nudné, nijaké.

Teď je člověk zvyklý na vyprodané haly a najednou tam nebude nikdo. Prvních pár zápasů to bude asi nezvyk, protože to člověku nebude připadat jako NHL, ale spíš jako příprava. Zrovna tady v Arizoně budeme mít na zápasy lidi, ale pořád to jsou jen tři, čtyři tisíce lidí. Není a nebude to jednoduché. Diváci k hokeji patří. Jsme zvyklí, že arény jsou nabité a fanoušci pomáhají týmu. Nedovedu si to představit. Dlouho jsem takhle bez diváků nehrál, určitě to bude nezvyk.

Sezona je zkrácená, spoustě hráčů se tak komplikuje možnost dosáhnout na řadu milníků. Co Alexandr Ovečkin. Myslíte, že v počtu nastřílených branek dokáže překonat Jaromír Jágra, na kterého mu schází zhruba 60 gólů, či Wayna Gretzkyho?

Jestli bude hrát Ovečkin tuhle a příští sezonu, myslím, že to udělá, protože nikdy nedal méně než třicet gólů za sezonu v NHL. Pro tyhle hráče je to dané, že přichází o zápasy. Na Gretzkyho těžko říct, tam bude asi záležet hlavně na jeho zdraví. Pokud by chtěl hrát a zdraví by měl, dokázat to může, protože každý rok minimálně třicet a víc gólů dává.

U nás koukáme na jeden milník. Patrick Marleau může překonat Gordieho Howea, kterému k tomu schází 46 zápasů. Bylo by super, kdyby to letos mohl dokázat. Říkali jsme si, že sezona se krátí, on už taky není nejmladší a najednou nevíme, kolik toho budeme hrát. Určitě bych chtěl být na ledě, až ho Patrick překoná. Tolik zápasů... Je pro mě čest, že jsem takovou dobu mohl hrát s takovým hráčem. Doufám, že se mu to podaří.

Ale je to na nic, jak se zápasy vynechávají. Krátí se sezony. Nevíme, jak to bude dál. Jen doufám v to, aby se sezona dohrála a do týmu neskočil covid-19. Máme hodně přísná pravidla. Na tripech nemůžeme nic, v podstatě si akorát můžeme objednat jídlo na pokoj. Myslím, že bychom se toho mohli vyvarovat. Doufám hlavně v to, že bychom mohli odehrát všech 56 zápasů včetně play off.

„Chci být zdravý, udělat úspěch a být na ledě co nejlepší.“

Co pro vás znamená Patrick Marleau. Jak vás ovlivnil?

Je to úplně super kluk. Není to takový Jumbo, že ho slyšíte všude. Je takový skromný. Kdyby člověk přišel do kabiny a neznal ho, neřekl byste, že má tolik zápasů. Nikdy si nehrál na to, že má 500 gólů v NHL nebo tak. Strašně na sobě dře. I v tolika letech se udržuje. Když jsem sem před osmi lety přišel a vidím ho teď, přijde mi, že se jeho rychlost nezměnila. Je to tím, že chodí do posilovny. Skoro nikdo ho nepřekoná, třeba když jdeme na dřepy. Nikdy nic nevynechá a maká na sobě. I teď se chce učit. Je mu 41 let a snaží se najít něco nového. Hodně mi pomohl. Dost jsme se bavili a bavíme se i teď. Je to hrozně skromný kluk. Neuměl bych si představit, že by hráč s tolika zápasy a góly byl tak skromný. Jeho oddanost hokeji je neskutečná. On a Jumbo jsou kluci, kteří na sobě makají. Ne talentem, ale díky té dřině odehráli spoustu zápasů a dostali se tak daleko.

V San Jose vás čeká už osmá sezona. Dovedete si představit, že byste hrál v jiném klubu?

Určitě by to nebylo jednoduché, člověk tam má druhý domov a má všechno zajeté. Někdy to může nastat, mám poslední dva roky smlouvy. Je vždycky sen odehrát celou kariéru v jednom týmu, ale člověk nikdy neví, jaká bude v mužstvu situace. Každý hráč chce vyhrát, kdyby tu třeba šance nebyla... Dělá to plno hráčů, kteří nevyhráli Stanley Cup.

Kdybyste si mohl vybrat. S kým byste si rád zahrál?

Samozřejmě s McDavidem nebo MacKinnonem, protože vím, jací to jsou hráči. Jsou strašně rychlí a umí hráče vymíchat, natáhnout dva na sebe a ten další je volný. Přijde mi, že s takovými hráči stačí být u branky a zametete to tam. Byl by to zážitek, ale uvidíme, co bude. Chci být zdravý, udělat úspěch a být na ledě co nejlepší.

