Jednání s Duboisem se protahují. Do kempu to stihneme, věří šéf Columbusu

Čas neúprosně běží. Tréninkové kempy se (doufejme) blíží a vedení Columbusu stále nemá vyřešený poslední otazník. Tím je situace kolem Pierra-Luca Duboise, který patří k největším hvězdám týmu a v minulé sezoně byl také nejproduktivnějším hokejistou Blue Jackets. Generální manažer Jarmo Kekäläinen však nadále věří, že se s chráněným volným hráčem dokáže domluvit na smlouvě ještě před začátkem přípravy.

Byť oficiálně kalendář nové sezony stále nebyl zveřejněn, vše nasvědčuje tomu, že zkrácený ročník 2020/21 by měl začít 13. ledna. Tréninkové kempy by v tomto případě byly zahájeny zhruba dva týdny před začátkem sezony.

Do začátku kempu, který by tak mohl začít na konci prosince, případně na začátku ledna, musí mít týmy podepsané své hráče, aby se do přípravy mohli plnohodnotně zapojit. I proto čekají vedení Columbusu krušné časy. Byť od jejich konce v minulé sezoně uběhly téměř čtyři měsíce, nová smlouva pro Pierra-Luca Duboise stále není na světě.

Šéf Blue Jackets Jarmo Kekäläinen však nehodlá propadat panice. Trojku draftu 2016 a vycházející hvězdu svého týmu chce stihnout podepsat během následujících dvou týdnů, aby nedošlo k situaci, kdy zmešká část kempu či snad dokonce začátek sezony.

„Nelámu si s tím hlavu. Tyhle věci potřebují čas,“ uklidnil Kekäläinen v pořadu The Power Play. „Plně věřím tomu, že Pierra-Luca Duboise budeme mít podepsaného před začátkem tréninkového kempu.“

„Vždy jsme měli s Patem Brissonem (agentem Duboise) a jeho společností dobrý vztah. Už máme za sebou úspěšná jednání s hráči, které zastupuje. Například se Zachem Werenskim, se kterým jsme jednali minulý rok,“ pokračoval Kekäläinen a připomněl podpis smlouvy s mladým obráncem, s nímž Columbus dojednal podmínky 9. září 2019. „I s ním jsme to dotáhli před začátkem kempu. Je důležitou součástí našeho týmu podobně jako Dubois. Věřím, že ho stihneme podepsat,“ dodal.

Dvaadvacetiletý Dubois má za sebou nováčkovský kontrakt, který byl i s bonusy uzavřen v hodnotě 10,275 milionu dolarů. Nová smlouva bude s největší pravděpodobností pro Columbus mnohem nákladnější. A to především kvůli výkonům útočníka, jenž v uplynulé sezoně v 70 zápasech zaznamenal 18 branek a 31 asistencí.

Blue Jackets mají pod platovým stropem stále prostor více než 9 milionů dolarů. V jejich zájmu je ovšem co nejvíce minimalizovat náklady, aby jim zůstal manévrovací prostor pro případné doplnění kádru některým z volných hráčů. A tak to budou dost krušné dva týdny, během nichž chtějí kontrakt s mladým Kanaďanem konečně uzavřít.

Share on Google+