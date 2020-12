Kdo povede USA za pátým titulem? Budoucí tahoun defenzivy Flyers

Zatímco juniorský výběr Kanady si své vůdčí osobnosti vybral poměrně dlouhou dobu před mistrovstvím světa do 20 let, mužstvo USA zvolilo jiný klíč a svého kapitána společně s asistenty jmenovalo den před zahajovacím utkáním turnaje. Před Camem Yorkem a jeho pobočníky Colem Caufieldem a Alexem Turcottem stojí náročný úkol: dovést USA po čtyřleté pauze zpátky ke zlatu.

Říká se, že juniorský program Spojených států amerických nemá ve světě obdoby. Experti se shodují, že nepotrvá dlouho a USA spolknou i kolébku ledního hokeje, tedy Kanadu. Jenže úspěchy z posledních let tuto tezi zdaleka nepotvrzují. Přestože USA vychovaly loňskou jedničku draftu Jacka Hughese, na triumf na juniorském šampionátu čekají už nějaký ten pátek.

Naposledy země hvězd a pruhů pozvedla juniorské zlato na přelomu let 2016 a 2017. Z tehdejšího týmu dnes již několik hráčů pravidelně nastupuje v NHL. Jake Oettinger a Tyler Parsons si dělají naději na post jedničky v Dallasu, respektive Calgary. Adam Fox vyrůstá u newyorských Rangers v kandidáta na Norris Trophy, Charlie McAvoy zase v Bostonu už možná definitivně zastínil Zdena Cháru. Clayton Keller v mladém věku táhne ofenzivu Arizony a Jack Roslovic (Winnipeg), Luke Kunin a Jordan Greenway (oba do loňské sezony Minnesota) jsou poctivými pracanty v řadách svých týmů.

Co vyroste ze současné skvadry, to zatím není zdaleka jasné. Jenže právě zvolení do podstatných pozic v týmové hierarchii může Cameronu Yorkovi, Coleu Caufieldovi a Alexi Turcottovi výrazně pomoci blíže do NHL.

York doposud působil na Univerzitě v Michiganu, kde hodlá dokončit i současnou sezonu. Před šampionátem stihl za osm utkání posbírat pět bodů, na draftu 2019 si jej Flyers vytáhli ze 14. místa pořadníku. Jestli u něj skauti něco vyzdvihují, pak velký přehled při bránění a celkovou schopnost odebírání kotoučů. Do sestavy Philadelphie se v posledních dvou letech prosadil nedraftovaný objev Philippe Myers, avšak York může být ještě silnější šálek kávy.

“Jsem opravdu vděčný klukům, že mě zvolili kapitánem,” přiznal York ve vyjádření pro theScore. “Je to obrovská pocta. Jsem opravdu zvědavý, co tento tým dokáže, protože disponuje velkým talentem. Zároveň tvoříme skvělou partu, staráme se jeden o druhého.”

USA nejsou pasovány do role jednoznačného favorita na zisk titulu. Ten se čeká zejména od domácí Kanady. Ta už ale v minulosti mnohokrát ukázala, že nedokáže unést tlak mistrovství světa konaného na její půdě. V roce 2019 skončila už ve čtvrtfinále. A právě ve zmiňovaném roce 2017 se USA přesvědčily, že jsou schopné svého úhlavního rivala porazit v nejdůležitější části turnaje. Tehdejší mužstvo ve strhujícím finále vyhrálo 5:4 po nájezdech, na poražené straně stála jména jako Carter Hart, Thomas Chabot, Anthony Cirelli či Mathew Barzal.

Také asistenti Cole Caufield a Alex Turcotte zakotvili v prvním kole draftu 2019. Caufield z patnáctého místa mířil do Montrealu, Turcotte znal svého zaměstnavatele dokonce už po pátém výběru, který tehdy vlastnili zástupci Los Angeles.

