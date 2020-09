Koivu v Minnesotě končí, má ovšem nabídku na práci v kanceláři

Spekulace ohledně konce dlouholetého kapitána Wild se nejspíše naplnily. Novinář klubu Michael Russo přišel s informací, že generální manažer Minnesoty, Bill Guerin, oznámil sedmatřicetiletému Finovi, že novou smlouvu pro něj nechystá.

Koivu byl klubu opravdu oddaný, nikdy na něj ani na chvíli nezanevřel. Nyní je čas se posunout a uvolnit místo mladším. Sám Guerin také prohlásil, že pokud se Mikko skutečně rozhodne ukončit kariéru a nevrátí se domů do Finska, kde vlastní klub TPS Turku, Minnesota mu nabídne pracovní pozici v rámci organizace, kterou by mohl vykonávat jak v Saint Paul, tak z pohodlí domova v Evropě.

Tým tak bude muset hledat nového kapitána. Roli asistenta v minulé sezóně plnili Ryan Suter, Zach Parise a Eric Staal. Těžko říct, zda se Wild vydají tím směrem a jmenují jednoho z těchto veteránů kapitánem.

Do možných variant se také dostávají mladší Marcus Foligno a především Jared Spurgeon, který se v posledních letech vypracoval v oporu defenzivních řad. Za zmínku stojí také Luke Kunin, jenž plnil tuto funkci v juniorských kategoriích a také na univerzitě ve Wisconsinu.

Mikko Koivu byl draftovaný v roce 2001 organizací Wild jako šestý v pořadí. Poté strávil ještě tři sezóny ve finském TPS a až poté se stěhoval za moře. Rok působil na farmě v Houston Aeros. Od sezóny 2005/06 nepřetržitě nosí dres Minnesoty, od roku 2009 dokonce s kapitánským céčkem na levém prsu.

Jeho štace v NHL podle informací dospěla ke svému konci v jubilejní patnácté sezóně, ve které také odehrál svůj 1000. zápas v kariéře. Poté jich přidal dalších 28, do kanadského bodování se zapsal celkem 709krát (205+504). Do těchto čísel se ovšem nepočítá dalších devět účastí v play-off (59 zápasů, 11 gólů, 17 asistencí. Nikdy se ale neprobojoval s týmem dál než do druhého kola.

