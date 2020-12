Landeskogovi končí smlouva. Jaká je jeho budoucnost?

Na parádní smlouvy jsou v Coloradu experti. Avalanche jsou ligou obdivováni za to, jak málo platí MacKinnonovi a doteď i Gabrielu Landeskogovi, svému kapitánovi. Druhému jmenovanému však po příští sezoně končí smlouva. Jaká je budoucnost osmadvacetiletého útočníka?

Když Landeskog s Coloradem v roce 2013 podepisoval dlouholetou smlouvu, kývl na sedmiletý pakt s hodnotou 5,5 milionů ročně. Když dáme tuto částku do poměru s tím, jaké předvádí výkony a jak je pro Avalanche platný, nelze udělat nic jiného, než před vedením Colorada smeknout.

Tato smlouva se ale blíží ke svému konci, a tak je čas jednat o nové. Joe Sakic, generální manažer týmu, se vyjádřil, že obě strany už pomalu začínají jednat.

Jak by teda nová smlouva mohla vypadat? Rozhodně bude pro Landeskoga štědřejší. Je to lídr týmu a hráč, bez kterého si současné Colorado snad ani nejde představit. Kromě toho je pořád velice produktivní.

Landeskog zatím v kariéře průměruje 0,72 bodů na zápas (460 bodů v 633 utkáních), což je velice solidní číslo. O desetinu lepší číslo, tedy 0,82, má ve vyřazovacích bojích.

Je víceméně jasné, že se obě strany dohodnou. V zámoří pak kolují fámy, že by mohlo jít o kontrakt pohybující se v rozmezí 6 až 7 let s ročním platem 7-7,5 milionů dolarů.

Oficiální však ještě nic není, a tak je ve hře samozřejmě i možnost, že by mohl Švéd změnit působiště. Vypadá to sice nepravděpodobně, ale nezapomínejme na to, že Avalanche už několikrát udělali krok, že se prvně někoho zbavili, aby si udělali místo na posilu, která přišla z řad volných hráčů. Jen vzpomeňme na odchody Ryana O´Reillyho, Matta Duchenea nebo Tysona Barrieho.

Uznáváme, že tato možnost je krajně nepravděpodobná, ale například příchod Brandona Saada ukazuje, že se Avs na případný odchod svého kapitána připravili dostatečně dopředu.

Colorado by však bylo samo proti sobě, kdyby se s Landeskogem nedohodlo. Už teď jde o klubovou legendu, která dostane štědře zaplaceno. Nutno dodat, že zaslouženě.

