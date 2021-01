NHL nadělí další bohatou hokejovou noc. Na programu je hned 13 zápasů!

Nejlepší hokejová liga světa nabídne po včerejším zápasově chudším programu hned 13 zápasů! Fanoušci hokeje se mohou těšit například na soupeření Bostonu s Pittsburghem. Zajímavý střet se chystá také ve Washingtonu, který newyorským Ostrovanům rozhodně má co vracet, neboť v loňském play-off právě Islanders zdolali Capitals poměrem 4:1 na zápasy. Panteři z Floridy se chystají na první venkovní zápas, dokáží navázat na výhry proti Chicagu a zvítězí i v Columbusu?

01:00 Boston Bruins – Pittsburgh Penguins

Už hodinu po půlnoci odstartuje souboj mezi Bostonem a Pittsburghem. Oba celky se střetnou poprvé v této sezoně. Do utkání jde v lepší pozici Pittsburgh, který je na druhé příčce v divizi a v šesti zápasech posbíral 8 bodů. Navíc zvítězil čtyřikrát v řadě, když dvakrát zdolal Rangers i Washington. Boston má ovšem jen o bod méně a k dispozici jedno utkání k dobru. Výkony Bruins šly v posledních dvou zápasech také nahoru, Boston totiž Philadelphii vstřelil v uplynulém dvojutkání hned 11 branek.

01:00 Buffalo Sabres – New York Rangers

Zápas v Buffalu nabídne souboj týmů, kterým se start do sezony vůbec nepovedl. Celek z New Yorku je v tabulce Východní divize poslední se třemi body na kontě po pěti odehraných zápasech. Sabres do vzájemného souboje vstoupí s pěti získanými body v šesti zápasech. Také v tomto případě dojde na první soupeření obou celků v této sezoně. Je možné, že do utkání s Buffalem nezasáhne český útočník Filip Chytil, jenž hlásí zranění v horní části těla.

01:00 New Jersey Devils – Philadelphia Flyers

Ke vzájemnému dvojzápasu se chystá i Philadelphia na ledě Ďáblů z New Jersey. Oba celky mají na kontě 7 získaných bodů, ovšem New Jersey odehrálo o utkání méně. Devils i Flyers se budou muset obejít bez svých klíčových hráčů. Domácím bude chybět Nico Hischier a hostům Sean Couturier. Letci potřebují zabrat, protože předešlé dva zápasy proti Bostonu nezvládli dle představ. Podaří se jim dnes přelstít obranu New Jersey, která v minulém duelu s New Yorkem Islanders neinkasovala?

01:00 Washington Capitals – New York Islanders

Všechny duely v rámci Východní divize se rozehrají ve stejném čase. I soupeření mezi Washingtonem a Islanders nabídne zajímavou bitvu. Capitals jsou v tabulce divize první a v porovnání všech celků NHL zatím čtvrtí nejlepší. V cestě jim dnes bude stát urputné Islanders, které v prvních pěti zápasech vstřelilo jen 9 gólů a pouhých 8 jich inkasovalo. Naordinuje kouč Barry Trotz svým svěřencům poctivou defenzívu i na ledě favorita?

01:00 Columbus Blue Jackets – Florida Panthers

Florida teprve naskakuje do nové sezony a vůbec poprvé se v ní představí na hostujícím stadionu. Do zápasu s Columbusem půjde s vědomím toho, že v prvních dvou zápasech byla stoprocentní. Blue Jackets ale rozhodně nebudou snadným oříškem, neboť v šesti zápasech si připsali šest bodů a v minulém duelu dokázali porazit úřadujícího šampiona z Tampy poměrem 5:2.

02:00 Nashville Predators – Chicago Blackhawks

Marodka Blackhawks čítá už sedm stabilních jmen ze základní sestavy. I tak se ale Chicago bude chtít směle postavit Nashvillu. Hosté navíc v posledních dvou zápasech vytěžili v soubojích s Detroitem 4 body a v tabulce dokonce Nashville přeskočili. Predátorům se start sezony rozhodně nepovedl dle představ. Po dvou úvodních výhrách prohráli už potřetí v řadě. Dnes budou mít možnost nepříznivou bilanci napravit.

02:00 Winnipeg Jets – Edmonton Oilers

Soupeření dvou sousedů v tabulce nabídne boj mezi Winnipegem a Edmontonem. Winnipeg získal 8 bodů v šesti zápasech, Edmonton 6 bodů v sedmi zápasech. Favoritem sice budou domácí, ale před dvěma dny stejnému soupeři podlehli. Rozhodující gól v prvním vzájemném souboji vstřelil Leon Draisaitl jen jednu sekundu před koncem třetí třetiny. Německá hvězda zajistila svému týmu vítězství 4:3.

02:00 Minnesota Wild – Los Angeles Kings

Už potřetí v sezoně změří Minnesota síly s Los Angeles. Krále už dvakrát porazila a pokaždé z toho byl konečný výsledek 4:3 po prodloužení. Minnesotě se zatím celkem daří, připsala si čtyři výhry ze šesti zápasů a v tabulce divize je druhá. Los Angeles ovšem také nezačalo špatně, v šesti kláních si drží bilanci bodu na zápas a v uplynulém duelu navíc vysoko 6:3 zvítězilo na ledě St. Louis. Minnesota v minulém zápase padla teprve podruhé v sezoně, když doma nestačila na San Jose.

02:30 Dallas Stars – Detroit Red Wings

Dallas kvůli problémům s koronavirem naskočil do sezony později, v prvních dvou zápasech ale loňský finalista Stanley Cupu bodoval naplno. S Nashvillem si poradil 7:0 a 3:2. Detroit má na svém kontě také 4 body, jenže odehrál už šest zápasů. Red Wings rozhodně mají co napravovat, neboť dva duely s Chicagem vůbec nezvládli. Soupeři podlehli 1:4 a 2:6.

03:00 Vegas Golden Knights – St. Louis Blues

V Las Vegas bude k vidění střet týmů s dobrou formou. Vegas je v Západní divizi první s deseti body na kontě po šesti odehraných zápasech. Bluesmani jsou na tom o tři body hůře. Výsledky vítěze NHL 2018/2019 jsou však jako na houpačce. Coloradu St. Louis podlehlo 0:8 a Los Angeles 3:6. Stejné celky ale dokázalo v odvetných utkáních porazit. Rytíři zatím prohráli jen jednou, a to na ledě Arizony, právě Kojoty ale přehráli letos už třikrát.

03:00 Calgary Flames – Toronto Maple Leafs

Kanadská divize nabídne bitvu mezi Calgary a Torontem. Maple Leafs zatím podávají stabilní výkony a po sedmi odehraných zápasech jsou s deseti body druzí v divizi. Calgary je sice předposlední, ale zatím hrálo jen čtyřikrát. Celkem Plameny vytěžily 5 bodů, takže také ony si rozhodně nevedou špatně. Oba celky se v Calgary utkaly před dvěma dny, Toronto po utkání odešlo spokojenější, protože zvítězilo 3:2.

03:00 Colorado Avalanche – San Jose Sharks

Colorado a San Jose jsou na tom bodově, i v počtu odehraných zápasů, shodně. Avalanche a Sharks dosud získali 6 bodů v šesti zápasech a dnes je čeká první vzájemné měření sil v sezoně. San Jose jde do zápasu s lepší náladou, neboť v minulém zápase dokázala zdolat Minnesotu 5:3. Colorado naopak prohrálo v Anaheimu 1:3. Prosadí se i v tomto utkání Tomáš Hertl, který si v šesti zápasech připsal už 7 kanadských bodů?

03:00 Arizona Coyotes – Anaheim Ducks

Tři hodiny po půlnoci se utká i Arizona s Anaheimem. Oba týmy se nachází na spodních příčkách Západní divize, avšak bodové manko na jejich soupeře je minimální. Arizona prohrála tři z posledních čtyř zápasů, naposledy nestačila na Vegas poměrem 0:1. Anaheim naopak dokázal po dvou porážkách zabrat a Colorado porazit 3:1. Kačeři se ale trápí v produktivitě, v šesti zápasech zatím nastříleli jen 11 branek.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+