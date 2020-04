NHL v číslech: Jak se dařilo Čechům? 4. část

Nevypadá to, že by se letošní sezona bohužel ještě letos rozběhla, tudíž si zkusíme vyplnit tyto časy podívanou na to, jak se v letošní sezoně vedlo českým hokejistům. V prvním díle ze sedmi se zaměříme na naše gólmany.

V útoku se stabilně do sestavy svých týmů v minulé sezoně prosadilo 16 českých útočníků. Ty si tak rozebereme ve čtyřech následujících dílech, když se v každém objeví čtveřice forvardů podle abecedy. Dnes začínáme Radkem Faksou, Michaelem Frolíkem, Tomášem Hertlem a Filipem Chytilem

U všech hráčů pak jejich pořadí určuje umístění mezi všemi hráči, kteří odehráli v letošní sezoně minimálně 500 minut při hře 5 na 5.

Radek Faksa

* GAR je statistika, která je započítávána z vícero herních situací. (více zde)

Radek Faksa patřil v sezoně k důležitým článkům sestavy Dallas Stars. Mezi útočníky odehrál čtvrou nejvyšší porci minut při hře 5 na 5 a i když nasbíral pouze 20 bodů, jeho přínos byl celkově pozitivní. Faksa se totiž vypracoval v kvalitního defenzivního forvarda a v Dallasu tak na jeho služby nedají dopustit. Z hráčů Dallasu nasbíral nejvyšší procento startů ve své třetině, kde jich absolvoval téměř 19 %. Naopak v útočném pásmu začínal svoje střídání pouze v 7,23 % případů. I tak měl pouze lehce negativní vliv na spoluhráče v rámci očekávaných branek i střeleckých pokusů. Poměr očekávaných gólů si dokonce udržel Faksa i přes své využití pozitivní 51,24 %, skutečně vstřelené branky pak vyzněly lehce pro soupeře Stars – 27:31.

Michael Frolík

Na přerušenou sezonu by asi nejraději zapomněl Michael Frolík. Ten v posledních letech vytvořil s Matthewem Tkachukem a Mikaelem Backlundem velice solidní útok v dresu Calgary Flames. V té letošní se českému útočníkovi však vůbec nedařilo a Flames ho dokonce na začátku ledna vyměnili do Buffalo Sabres. Frolík nasbíral v 57 zápasech pouze 14 bodů a nevedlo se mu ani v pokročilých ukazatelích. V rámci celkové hodnoty, kterou ukazuje GAR, patřil k těm úplně nejhorším, když se ocitl v záporu hned 7,2 gólů v porovnání s hráčem na pomezí sestavy. Na ledě byl při hře 5 na 5 v součtu obou štací u 14 více obdržených branek než těch vstřelených. Ani spoluhráči s Frolíkem na ledě pak nezářili, když se jejich výkony zhoršovaly v očekávaných gólech o 0,51 branky a o 0,3 střeleckého pokusu.

Tomáš Hertl

Tomáš Hertl stihl odehrát v tomto ročníku pouze 48 zápasů, poté ho na konci ledna vyřadilo zranění kolena. Poslední zprávy pak pozitivně hovoří o tom, že by Hertl měl být připraven na další ročník NHL. Před svým zraněním Hertl prožíval solidní sezonu i přes týmové nezdary. Stihl totiž 36 bodů a při přepočtu na 60 minut patří mezi nejlepší, když sbíral při hře 5 na 5 hned 1,97 bodu. Velice dobré výkony Hertl předváděl i v ukazatelích herní převahy, když s ním na ledě byli jeho spoluhráči lepší o 5,56 pokusů za 60 minut a o 0,67 očekávaných branek, kde má Hertl pátý největší vliv v celé NHL! Bohužel Sharks dopláceli celou sezonu na špatnou defenzivu a tomu se neubránil ani Hertl, když byl na ledě u 30 vstřelených a 38 inkasovaných branek. Přitom poměr očekávaných gólů měl druhý nejlepší z týmu – 55,18 %, a poměr střeleckých pokusů čtvrtý nejlepší – 53,49 %. Pokud má San Jose pomýšlet v příští sezoně na úspěch, potřebuje k tomu Hertla zdravého, protože ten se zařadil mezi opory klubu z Kalifornie.

Filip Chytil

Filip Chytil má za sebou druhou sezonu, kdy stabilně nastupoval v NHL. V dresu NY Rangers odehrál 60 utkání se ziskem 23 bodů za 14 branek a 9 asistencí. Při hře 5 na 5 Chytil nasbíral 19 ze svých 23 bodů a v přepočtu na 60 minut jich bylo 1,47, což je v Rangers osmý nejlepší počin. V počtu odehraných minut byl pak Chytil sedmým nejvytěžovanějším útočníkem Rangers při hře 5 proti 5. Chytil měl pozitivní vliv na své spoluhráče, když s ním na ledě se jejich výkony zlepšovali ve střeleckých pokusech i očekávaných gólech. V obou kategoriích však Rangers své soupeře s Chytilem na ledě nepřehrávali, když měli poměr 48,01 % ve střelekých pokusech a 48,68 % v očekávaných brankách. Chytil byl také u pěti inkasovaných gólů více než vstřelených a celkově měl negativní přínos, viz. GAR.

