NHL v číslech: Mladík Samsonov září. Co s Holtbym? Washington čeká těžké léto

Capitals patří už léta pravidelně mezi nejlepší celky NHL, když svoji kvalitu stvrdili především na jaře 2018 ziskem vysněného Stanleyova poháru. Jasnou jedničkou při této úspěšné cestě byl Braden Holtby, kterému to ale dost možná nebude jen o dva roky později nic platné. O brankoviště si totiž hlasitě říká mladík Ilja Samsonov.

Jistě, proč by Washington přeci nemohl mít dva kvalitní brankáře, zatímco jeden z nich už získal i Vezina Trophy, je držitelem prstenu za zisk Stanley Cupu, je dlouholetou jedničkou týmu, kdežto ten druhý má stále teprve 22 let a tudíž by mohl nadále sbírat zkušenosti od svého staršího parťáka..?

Mít v brankovišti takové duo? To je zřejmě snem každého týmu nejen v NHL.

Situace je ovšem taková, že Braden Holtbymu v posledním dni června vyprší stávající kontrakt a následující den, a sice prvního července, se má stát oficiálně nechráněným volným hráčem. Poprvé v kariéře.

Capitals mají pochopitelně stále možnost se s ním dohodnout na prodloužení smlouvy, ovšem je zde hned několik faktorů, které to možná úplně nedovolí. Jednak situace platového stropu, ve které se tým z hlavního města USA nachází, jednak pravděpodobné požadavky Holtbyho a jednak v těchto situacích je vždy na prvním místě tým. Kanadský brankář v září oslaví 31 let. Ilja Samsonov tou dobou bude mít teprve 23 let.

Situace u Capitals

Jednoduchým pohledem na soupisku Capitals a následně hráčské platy si můžeme udělat jednoduchý, alespoň základní obrázek o tom, co Briana MacLellana, generálního manažera klubu, v létě pravděpodobně čeká.

Jak už bylo řečeno, Holtbymu smlouva končí, což znamená, že pokud by chtěl Washington hledat nového parťáka Samsonovovi ze své organizace, ukázat by mohl možná na Vítka Vaněčka, který na farmě nepředvádí vůbec špatné výkony. Na svoji šanci v prvním týmu však stále čeká. Pokud by pak se MacLellan rozhodl nedat důvěru českému gólmanovi, musel by náhradu hledat na volném trhu, což by stálo rozhodně nějaký ten milion.

Do obrany má momentálně Washington na příští ročník podepsáné čtyři ze současných šesti obránců, když kontrakt vyprší jak Radku Gudasovi, tak i Jonasu Siegenthalerovi.

Z útočníků na příští sezonu má smlouvu jedenáct útočníků, většina týmů jich na soupisce chce mít třináct. Tudíž to máme další dva hráče, které budou zřejmě Capitals v létě chtít doplnit. A tedy další investované peníze.

Dohromady to ukazuje přibližně na pět, šest nových smluv. A zbývající částka, kterou může MacLellan v létě investovat? Necelých 9,6 milionů dolarů.

Pokud by Capitals pak skutečně chtěli udržet Holtbyho ve svých řadách, můžeme očekávat, že kanadský brankář pod 6 milionů ročně při svém (zřejmě) posledním velkém kontraktu v kariéře nepůjde. Dokonce bychom se nedivili, kdyby požadoval okolo 8 milionů USD za sezonu. Ale i kdyby přijal nižší nabídku okolo 6 milionů, najednou by Capitals zůstaly necelé 4 miliony na čtyři, pět nových hráčů. Jistě, platový strop se pravděpodobně o pár milionů zvýší, ale i tak stále to není nic příjemného.

Samsonov zastiňuje svého parťáka

Ve 22 letech dostal ruský mladík v masce příležitost v prvním týmu a chytá rozhodně nad očekávání. I přes veškerý potenciál, který v sobě má, tohle málokdo očekával už v jeho prvním ročníku. Skutečně.

Oproti tomu Braden Holtby zřejmě zažívá nejhorší ročník ve své profesionální kariéře. Opravdu špatné načasování vzhledem k tomu, že v létě si chce vyjednat nový kontrakt s velkou gáží peněz, aby se definitivně zajistil do konce života.

Holtbyho očekávaná úspěšnost zákroků proti nezblokovaným střelám (xFSv%) vykazuje hodnotu 93,74, přičemž ve skutečnosti jich pochytal "pouze" 92,71. Jeho konečný rozdíl (dFSv%) je tak negativní, jak vidíme na výše uvedeném obrázku, což se už nedá říci o jeho mladším kolegovi.

Samsonovova hodnota u xFSv % ukazuje číslo 94,06, zatímco jeho skutečná úspěšnost zákroků při nezblokovaných střelách je hned 95 %. Pozitivní rozdíl.

Ještě větší propast mezi těmito muži v maskách nalezneme u chycených branek oproti očekávaným. Zatímco u Holtbyho vidíme hrozivé číslo -11,57, které ho mimo jiné řadí až na 53. příčku, když hůře si dosud vedlo pouze jiných sedm brankářů, tak u Samsonovova vidíme opět pozitivní hodnotu: +5,75. V rámci celé NHL, kteří odchytali alespoň 500 minut při hře pět proti pěti, ho to řadí na vynikající třetí místo!

Holtby chytá poamericky takzvanou 'contract-year' sezonu (ročník po kterém mu vyprší kontrakt a bude podepisovat nový) a vede si skutečně strašidelně.

Na jednu stranu se může zdát, že nemá úplně lehkou práci, když z těch šedesáti brankářů u pouze šestnácti z nich se očekává více inkasovaných branke než u něj, ale ani to nijak neomlouvá jeho jinak velmi špatná čísla.

Největší problém vidíme především v úspěšnosti zákroků z bezprostřední blízkosti jeho kasy (viz ukázka), která je pouhých 78 %. Šestý nejhorší výsledek napříč celou NHL.

Inkasovat pak průměrně více jak tři branky na zápas? No, po tom netouží žádný tým, že?

Ilja Samsonov měl dosud o něco lehčí práci než jeho zkušenější kolega, ovšem vykazuje tak skvělá čísla, kterých by letošní Holtby ani náhodou nedosáhl i kdyby byl v roli ruského parťáka.

Zatímco proti Holtbymu se střelci prosazují víckrát, než by měli, tak Samsonov jim už několik gólů ukradl, jak ukazují chycené góly oproti očekávaným (GSAx). Rodák z Magnitogorsku si pak velmi dobře vede i v HDSv%, kde je lepší hned o více než šest procentuálních čísel než Holtby.

Washington celkově pak s mladším gólmanem v brance inkasuje méně jak dvě branky na zápas a v základní hrací době prohrál pouze tři utkání z osmnácti, do kterých Samsonov zasáhl jako startující brankář.

Nechte Holtbyho jít (?)

Jak už bylo řečeno výše, Briana MacLellana, GM Capitals, čeká rozhodně perné léto, když bude muset provést hned několik důležitých rozhodnutí. To nejdůležitější v brankovišti.

Nechat Holtbyho jít, dát roli jedničky mladému Ilju Samsonovovi a volný prostor pod platovým stropem využít k podpisu lepších hráčů? Nebo Holtbyho prodloužit i přesto, že bude chtít nemálo peněz, a následně bojovat s platovým stropem při podpisu chybějících hráčů, které bude třeba do sestavy doplnit?

No, tohle bude velmi zajímavá situace, kterou lze jen stěží předpovědět. Nakonec to ale možná celé sám vyřeší Holtby, který si řekne minimálně o 8 milionů dolarů ročně na šest let, následně se najde nějaký blázen, který mu vyhoví, tak jako se vloni takový našel na Floridě pro Bobrovského, a vše bude hned rozluštěno.

* Všechny statistiky jsou k 9. 2. 2020.

