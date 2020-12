NHL v číslech: Pokud chce Chicago nejlepší verzi Toewse, musí mu ulevit

Blackhawks zažili nejlepší dekádu ve své historii, když získali hned tři Stanley Cupy. Poslední dobou se ovšem Chicago trápí. V době platových stropů je velmi obtížné udržet více skvělých hráčů při sobě několik let. Jednou ze stálic je i kapitán Jonathan Toews, který už však neválí tak jako dřív.

Je to pochopitelné. Věk nezastavíš. Trojka draftu 2006 má momentálně 32 let, což u útočníků většinou znamená, že nejlepší roky své kariéry mají za sebou. To se potvrzuje i u Jonathana Toewse.

Už dnes hokejová legenda, která vyhrála nejen Stanleyův pohár, ale také zimní olympijské hry, Světový pohár či mistrovství světa, patřila ve svých nejlepších sezonách mezi nejlepší oboustranné centry na světě.

V roce 2013 se dokonce Toews radoval ze zisku Frank J. Selke Trophy, ocenění pro nejlepšího bránícího útočníka v NHL.

A kdyby nehrál v době Patrice Bergerona, jednoho z nejlepších two-way útočníků v historii ledního hokeje, dost možná by přidal ještě několik těchto trofejí do své sbírky.

Ovšem tyto časy jsou zdánlivě pryč, byť stále několik fanoušků i trenérů v NHL si myslí, že Jonathan Toews patří stále mezi nejlepší oboustranné centry v NHL.

Špatná defenzíva

Pravdou je, že Jonathan Toews se za poslední roky v defenzívě zhoršil. A to opravdu až tragicky.

Naopak vylepšil své statistiky do ofenzívy.

Jinými slovy: zatímco kdysi Jonathan Toews platil za útočníka, který je vynikající především do defenzívy a "pouze" nadprůměrný do ofenzívy, tak poslední roky byl do obrany velmi špatný, zatímco nenápadně výrazně vylepšil své výkony směrem do útoku.

Dokazuje to i výše uvedená karta Jonathana Toewse za poslední tři sezony.

Jeho ofenzivní statistiky dosahují velmi dobrých hodnot, zatímco ty defenzivní jsou mnohdy až tragické. Mezi všemi útočníky NHL kolikrát patřil v obranných statistikách mezi vůbec ty nejhorší.

Změna role

Na druhou stranu to není jen chyba kapitána Blackhawks. Jak totiž můžete vidět v pravém osmiúhelníku, velmi často čelí v zápasech nejlepším útokům soupeře.

V Chicagu stále žijí v domnění, že Toews je vynikající centr i směrem do obrany, tudíž dokáže bránit ty nejlepší hráče.

Nesmysl.

A doplácí na to jak Blackhawks, tak i samotný Jonathan Toews, který pak většinu utkání musí hrát proti těm nejlepším místo toho, aby několik minut hrál i proti slabším formacím.

To, jak Jonathan Toews, se za poslední roky zhoršil do defenzívy, dokazuje i poslední ročník. S žádným jiným útočníkem na ledě neinkasovalo Chicago tolik gólů jako právě s Toewsem (55). Při přepočtu na 60 minut hry si Blackhawks vedli hůře už pouze jen s Drakem Caggiulou (3,71), hned za ním nalezneme opět jméno kapitána týmu (3,51).

Pro Chicago by tedy bylo nejlepší, kdyby si tento problém uvědomilo a svému kapitánovi změnilo roli. Pokud by mu totiž Hawks začali dávat větší volnost, mohl by 32letý centr sbírat ještě více bodů než doposud.

Na této kartě krásně můžete vidět, jak si Jonathan Toews vedl celkově v uplynulém ročníku. Zatímco do ofenzívy skutečně předváděl velmi dobré výkony, do obrany to bylo až tragické.

Za zmínku stojí především jeho vliv na spoluhráče.

Zatímco do ofenzívy dokáže i své spoluhráče dělat ještě lepšími, tak do defenzívy je ten vliv vysoce negativní.

Závěr

Jonathan Toews i ve svých letech může být stále velmi platným hráčem a centrem číslo jedna pro Blackhawks, ovšem je potřeba, aby Chicago pochopilo a uznalo, že Toews už není tím skvělým oboustranným centrem, za kterého Toewse stále považuje.

Pokud by se tak stalo a kapitán Blackhawks by nebyl neustále nucen nastupovat proti nejlepším formacím soupeře, dostal více prostoru v ofenzívě, může začít sbírat i bod na zápas, protože do ofenzívy byl v posledních letech opravdu skvělý i přitom v jaké roli dosud nastupoval.

