Obměněná Ottawa vstoupí do nové sezony proti Torontu. Dočká se Vaněček premiéry?

Kolotoč National Hockey League už pořádně nabírá na obrátkách a fanoušci se mohou těšit už na třetí hrací den. Do nové sezony vkročí outsider z Ottawy, v jehož sestavě by neměl chybět ani nadějný německý útočník.

01:00 Buffalo Sabres – Washington Capitals

Odveta mezi Washingtonem a Buffalem.

Necelých čtyřiadvacet hodin po úvodní bitvě mezi těmito celky se oba znovu potkají na ledě KeyBank Center. Získají hokejisté z hlavního města druhý skalp v řadě?

Ten první přišel po divoké přestřelce. Capitals vedli ve 34. minutě už 4:1 a vypadalo to na hladký průběh zápasu. Jenže Sabres ještě zabrali a dostali se na dostřel jediné branky. Snažení domácích však překazil vítězný gól Jakuba Vrány. Caps nakonec slavili výhru 6:4.

Premiéru v červenobílém dresu má za sebou slovenský obr Zdeno Chára, jenž se zařadil do třetího obranného páru po bok Nicka Jensena. Legendární třiatřicítka odehrála přes dvacet minut a zapsala dva kladné body do tabulky pravdy.

Jeden velký debut byl k vidění také na druhé straně. Talentovaný forvard Dylan Cozens nastoupil ke svému prvnímu klání v nejslavnější hokejové lize světa a hned zapsal svůj premiérový kanadský bod za asistenci.

Lze předpokládat, že se protočí muži na postu gólmanů. Do branky by se tak mohl dostat mladý Čech Vítek Vaněček, pro něhož by to byla premiéra v National Hockey League.

01:00 Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins

Bitva, která má vždy mimořádný náboj.

A díky netradičnímu koronavirovému programu a složení divizí si ji mohou diváci užít na začátku sezony hned dvakrát v krátkém časovém sledu.

První střetnutí mezi těmito dvěma celky bylo zároveň vůbec prvním zápasem letošního ročníku NHL. A tou pravou bruslí do ní vstoupila parta kolem kapitána Clauda Girouxe, která si na úvod připsala dva body do tabulky.

Zářili především bojovníci, kteří si museli za předchozí období projít těžkou zkouškou. V čase 19:52 se trefil po více než 650 dnech bez ostrého startu centr Nolan Patrick. Ve třetí periodě pak skóroval Oskar Lindblom. Švédský křídelník dokázal porazit rakovinu a nyní je zpět.

01:00 Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks

Bolestivá přestavba Blackhawks.

Jestřábi si prochází nelehkým obdobím. Trápí je marodka, mužstvo je navíc v režimu přestavby. První klání nové sezony dost napovědělo, že fanoušci Chicaga budou muset mít, minimálně letos, pořádnou dávku trpělivosti.

Nutno také dodat, že rozhodně není jednoduchý úkol vkročit do sezony vítězně proti obhájci. Jakoby nebyla na Tampě vůbec znát absence dlouhodobě zraněného Nikity Kučerova, ostatní tahouni jej výborně zastoupili.

Lightning rozstříleli Hawks 5:1, jednoznačně vyzněla také statistika střel na branky, kterou domácí ovládli v poměru 33:23.

01:00 Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs

Dočkáme se nové Ottawy už letos?

Senators vstupují do tohoto ročníku s vidinou lepších výsledků. Minulý rok patřil celek z hlavního kanadského města k tomu horšímu a pohyboval se výhradně na spodku tabulky, vždyť hůř na tom byl už jen Detroit.

Vedení mužstva ale situaci řešilo a do Ottawy dorazilo několik zajímavých jmen v čele s gólmanem Mattem Murrayem či útočníkem Jevgenijem Dadonovem. Připraven okouzlit NHL je rovněž německý supertalent Tim Stützle.

Na druhé straně je přivítá do nového roku ambiciózní Toronto. To na úvod zdolalo v bitvě rivalů Montreal 5:4 po prodloužení, v němž rozhodl Morgan Rielly. Dvěma brankami se uvedl švédský forvard William Nylander.

03:00 Colorado Avalanche – St. Louis Blues

Noční program uzavře druhý díl souboje velikánů.

Obě mužstva patří k favoritům Západní divize a jejich vzájemná utkání tak budou minimálně letos dost peprná. Nyní jsou na tahu domácí Avalanche.

Colorado totiž nedokázala na úvod bodovat, gólman St. Louis Jordan Binnington za svá záda za celých šedesát minut pustil pouze jediný puk, a to v čase 4:55 z hole Andre Burakovskyho. Od té doby se střelecky prosazovali pouze Bluesmani.

Dvakrát rozvlnil síť Oskar Sundqvist, po jedné trefě přidali Jordan Kyrou a Kyle Clifford, pro něhož to byla vskutku povedená premiéra v novém angažmá.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+