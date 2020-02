Petr Adler: NHL v Rusku? Ano, ale zatím je to v mlhách

Mužstva NHL si už zvykla, že tu a tam na některá z nich přijde řada, aby si odehrála nějaký ten zápas základní části v Evropě. Většinou jde o zahajovací utkání sezóny, i když se už také stalo, že se hrálo mimo Severní Ameriku i během rozjetého ročníku. Ale nikdy ne v Rusku. Právě tohle vedení NHL vadí: tolik Rusů v soutěži, tolik z nich špičkových, a jejich vlastní ruští fanoušci se na ne musí dívat v televizi kvůli časovým rozdílům někdy uprostřed noci nebo za ranního kuropění.

Tohle se málem změnilo už v této sezóně, ačkoliv vedení NHL na otázku, o která její mužstva mělo jít, odpovídá krčením rameny.

Dějinné vzpomínky

Když se v roce 1972 odehrála ona slavná první série utkání mezi hvězdami NHL a národním mužstvem tehdejšího Sovětského svazu, stáli proti sobě Kanaďani a Rusové (pardon: Sověti). Těch osm zápasů vstoupilo do dějin. Nejen kvůli hokeji. Sovětům šlo hlavně o prestiž jejich společenského zřízení, NHL o to, že se v ní hraje nejlepší hokej. V Kanadě se mnozí dodnes předhánějí ve vzpomínkách, kde byli, když Paul Henderson vstřelil těsně před koncem posledního utkání v moskevských Lužnikach rozhodující branku.

Něco podobného se už asi v životě nestane. Rusko sice, podle některých, neleží v Evropě (zeměpisci tvrdí, že částečně, až po uralské pohoří, ano, avšak zeměpisce bere málokdo vážně).

Ale teď se vaří něco jiného. Na rozdíl od těch osmi utkání před osmačtyřiceti roky, nebudou tentokrát hrát Kanaďani proti Rusům. Hrát budou mezinárodní mužstva NHL proti podobně mezinárodním mužstvům téže NHL.

Důvodů, proč z tohoto plánu v této sezóně sešlo je hodně. S věci musí souhlasit hráčské odbory NHLPA. Nezanedbatelný je názor ruské hokejové soutěže KHL: severoamerická liga by se ráda se svým ruským protějškem domluvila, aby její zápasy nekolidovaly s rozpisem KHL. V podstatě proto, aby se ruští hokejoví fanoušci mohli soustředit na zápas dvou severoamerických mužstev. Stejně tak je nezbytný souhlas ruského hokejového svazu: to zase kvůli jejich rozpisu representačních akcí ruského národního mužstva. A to všechno se musí nějak protnout s programovými nároky dvou rozdílných televizních sítí: vysílají sice přenosy z utkání téhož sportu, ale každá trochu jinak.

A je tu další potíž: NHL už v letošní pohárové soutěži bude používat nového zařízení, které umožní, aby se v televizních přenosech objevovaly na hrazeních reklamy, které míří na trh toho kterého mužstva. V hale bude hrazení vybaveno místními reklamami, ale televizní diváci v místě působení hostujícího mužstva uvidí hrazení s reklamami, které vynášejí peníze jejich mužstvu.

V příští sezóně budou takto vybaveny všechny haly NHL. Ale: budou mít Rusové v době návštěvy NHL podobná zařízení také? Nebo bude muset NHL dopravit na místo své vlastní kamery, se svými vlastními kameramany, přenosovými vozy, i jejich posádkami? Tahle hračka by stála nehezké peníze. Na či účet?

Nikdo nepředpokládá, že by mužstva, která hrají v rámci základní části NHL někde na jiném světadíle měla přicházet o zisky.

Mimochodem, tohle se bude týkat také všech nastávajících utkání mužstev NHL mimo Severní Ameriku.

Co se prodá?

Tohle všechno by se dalo dát dohromady, dejme tomu, pro sezónu let 2021-2022. Kdyby došlo k dohodě, že se bude hrát ve druhém jmenovaném roce, budou si ti, kteří zajišťují předem zájem obecenstva, mnout ruce nadšením. To by bylo, aby to nějak nedokázali naroubovat na nápad, že první série se konala před půlkou století.

Našly se hlasy, že by v takovém případě stálo za uvážení, že by se v Rusku zahajovala sezóna 2022-2023, ale to asi neprojde. Důvod je prostý: olympiáda, na kterou, podle dosavadních výroků vedení ligy, NHL nepojede, se koná v čínském hlavním městě Beijingu během sezóny 2021-2022. Ne, že by se někdo domníval, že by několik utkání základní části NHL v Rusku nějak zmírnilo zklamání hokejových nadšenců, převážně evropských, kteří by NHL viděli na olympiádě ze všeho nejraději, ale pozornost to odvede alespoň trochu.

Zvláště, kdyby proti sobě nastoupila taková mužstva jako Washington Capitals (čtyři Rusové, vedení Alexanderem Ovečkinem, s Jevgenijem Kuzněcovem, Dimitrijem Orlovem a Iljou Samsonovem), a St. Louis Blues (dva Rusové: Vladimír Tarasenko, Ivan Barbašev).

Samozřejmě, to je úvaha založená na současných sestavách. Kdo ví, kdo bude kde v příští sezóně, ale ta současná pravděpodobnost je, podle hlasů z vedení NHL, lákavá.

Svůdná představa

Ovšem, představte si, co by bylo, kdyby Capitals hráli v Rusku v době, kdy se jejich kapitán začne přibližovat ke střeleckému rekordu Waynea Gretzkyho tak, že ho bude mít na dosah. Veliký (The Great One) má na účtu ještě donedávna nepřekonatelných 894 branek. Ve chvíli, kdy vznikají tyto řádky, přeskočil Ovečkin Gretzkyho spoluhráče Marka Messiera a je teď sám na osmé příčce v pořadí nejlepších střelců všech dob (695 branek).

Ostatně, samotný Gretzky soudí, že jestli ho někdo překoná, bude to právě Velká Osmička (Great Eight: v angličtině se to rýmuje).

Otázka ale zní, zda by to bylo v příští sezóně nebo až v té další. Zda by se mu to mohlo povést v utkání NHL na ruském ledě.

Statistici krčí rameny. Dobrá, Ovečkin vstřelil více než čtyřicet branek za sezónu v jedenácti z patnácti odehraných ročníků, nepovedlo se mu to jen třikrát. Je mu 34, a kdyby měl zůstat nadále na úrovni čtyřiceti branek za ročník, předehnal by Gretzkyho asi tak nějak kolem svých čtyřicátých narozenin.

Na druhé straně, mezi Ovečkinem a Gretzkym je pár jmen, jejichž překonání by také znamenala palcové titulky: sedmý Mike Gartner (708), šestý Phil Esposito (717), pátý Marcel Dionne (731), čtvrtý Brett Hull (741), třetí Jaromír Jágr (766), pak přijde docela hluboký příkop, na jehož druhé straně je druhý v pořadí, Pan Hokej (Mr. Hockey) Gordie Howe (801).

Třeba takový Esposito hrál proti Sovětům v oné slavné sérii roku 1972, a takový Jágr zanechal v ruském hokeji nesmazatelnou stopu, takže i to by mohly být taháky.

Patrně větší, než co slibuje NHL ústy svého komisaře Garyho Bettmana pro příští Zápas hvězd. Že prý utkání v hale Florida Panthers v Sunrise na Floridě bude mít mezinárodní příchuť.

Steve Mayer, chlapík, který v NHL odpovídá právě za to, co se děje při zvláštních nebo slavnostnějších příležitostech, ať to jsou zápasy pod širým nebem, Zápasy hvězd, nebo rozdílení cen nejlepším hráčům sezóny, se tváří tajemně. Jenom dává najevo, že to nebude nic klasického, nic z toho, co tu už bylo.

Pravda asi je, že to zatím neví ani on sám. Ví jen, že to bude něco snad strhujícího.

Ale vzájemné zápasy mužstev NHL v Rusku by mohly být napínavější. I přesto, že odpověď na otázku, zda a když ano, kdy se uskuteční, je zatím nejnapínavější.

