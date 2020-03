POHLED: Jak by dnes vypadala elitní desítka Vstupního draftu NHL 2005?

Ne vždy se klubům na vstupním draftu National Hockey League podaří vybrat na předních příčkách hokejistu, ze kterého nakonec vyroste hvězda. Pokud by měly týmy možnost změnit své rozhodnutí z dnešního pohledu, jaké by asi byly výsledky?

Začněme Vstupním draftem NHL 2005...

Jak vypadala elitní desítka?

1. Sidney Crosby – Pittsburgh Penguins

2. Bobby Ryan – Mighty Ducks of Anaheim

3. Jack Johnson – Carolina Hurricanes

4. Benoit Pouliot – Minnesota Wild

5. Carey Price – Montreal Canadiens

6. Gilbert Brule – Columbus Blue Jackets

7. Jack Skille – Chicago Blackhawks

8. Devin Setoguchi – San Jose Sharks (od ATL)

9. Brian Lee – Ottawa Senators

10. Luc Bourdon – Vancouver Canucks

Jak by elitní desítka vypadala dnes?

1. Sidney Crosby (původně 1.) – Pittsburgh Penguins

Žádné pochyby o jedničce tohoto draftu. Tučňáci by si ani po letech nenechali ukrást svůj klenot v podobě současného kapitána Sidneyho Crosbyho.

Dvaatřicetiletý Kanaďan bezesporu patří k nejlepším útočníkům v historii soutěže. Člen Triple Gold Clubu (vítěz Stanleyova poháru, mistrovství světa a zimních olympijských her) dosáhl na nejcennější trofej už třikrát.

2. Anže Kopitar (původně 11.) – Mighty Ducks of Anaheim

Pakliže by zástupci Kačerů viděli do budoucnosti, klidně se mohlo stát, že by Anže Kopitar strávil svou kariéru u nich. A nikoliv u kalifornského rivala z Los Angeles.

Kopitar je rozhodně nejlepším hokejistou v historii slovinského hokeje. Z kluka z malého evropského státu se stal čtvrtý nejproduktivnější hráč v historii Kings, když za 1 073 zápasů zapsal 333 gólů a 617 asistencí. Krále dovedl ke dvěma Stanley Cupům.

3. Carey Price (původně 5.) – Carolina Hurricanes

Dvaatřicetiletý Price nikdy na nejcennější trofej nedosáhl, přesto po většinu své kariéry patřil k nejdůležitějším článkům Montrealu Canadiens.

Ve své sbírce má naopak Vezina Trophy (nejlepší gólman sezony), Jennings Trophy (cena za nejnižší průměr inkasovaných branek na zápas), Hart Trophy (nejužitečnější hráč sezony) a Ted Lindsey Award (nejužitečnější hráč podle NHLPA).

4. Tuukka Rask (původně 21.) – Minnesota Wild

Tuukka Rask patří pravidelně mezi nejlepší brankáře National Hockey League. Minulý rok dopomohl svému Bostonu až do finále, kde byl jen krůček od svého druhého Stanley Cupu. Na konci letošní sezony může do sbírky přidat druhou Vezinovu trofej.

5. Jonathan Quick (původně 72.) – Montreal Canadiens

Až jednou odejde Jonathan Quick do hokejového důchodu, bude mít nač vzpomínat. Americký brankář byl základním stavebním kamenem v úspěšné éře Kings, která klubu přinesla dva poháry. Při jednom z těchto úspěchů byl dokonce Quick vyhlášen nejužitečnějším hráčem celého play-off. V posledních pár letech už však jeho výkonnost upadá a dokonce se jeho jméno skloňovalo v souvislosti s možným odchodem z LA.

6. Kris Letang (původně 62.) – Columbus Blue Jackets

Obránce takového kalibru na dvaašedesáté pozici? Pittsburghu se tehdy podařilo získat Krise Letanga až ve třetím kole. Z Kanaďana následně vyrostl pilíř obranných řad Pens a trojnásobný držitel prstenu pro vítěze NHL.

7. T.J. Oshie (původně 24.) – Chicago Blackhawks

Velmi šikovný hráč, jenž skvěle zapadl do mozaiky Capitals a v roce 2018 se mohl radovat ze svého premiérového Stanley Cupu. Vyjma jednoho ročníku nasbíral ve všech sezonách, v nichž naskočil alespoň do padesáti zápasů, přes pětačtyřicet kanadských bodů.

8. Paul Stastny (původně 44.) – San Jose Sharks

Body sbíral všude, kam přišel. Stastny už stihl v nejlepší hokejové lize světa 945 zápasů, ve kterých dohromady posbíral 726 kanadských bodů (250+476).

9. Patric Hörnqvist (původně 230.) – Ottawa Senators

Cena za krádež draftu 2005 putuje do Nashvillu. Zástupci Preds totiž úplně poslední volbu celého výběru použili právě na švédského útočníka. Své dva prsteny za vítěze play-off však získal Hörnqvist o dům dále, tedy v Pittsburghu, kde působí i nyní.

10. Marc-Edouard Vlasic (původně 35.) – Vancouver Canucks

Celou svou kariéru patří mezi neodmyslitelné členy obranných řad Žraloků. Vlasica si v San Jose velmi váží především za jeho práci směrem dozadu. Na mezinárodní úrovní se rodák z Montrealu mohl radovat z olympijského zlata.

Čestné uznání: Ben Bishop (původně 85.), James Neal (původně 33.) a Keith Yandle (původně 105.)

