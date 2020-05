Přepůlená Maurice Richard Trophy aneb takhle to skončit nemělo

Byl to exkluzivní souboj. David Pastrňák, Alexandr Ovečkin a Auston Matthews se rameno na rameno ve druhé polovině sezóny přetlačovali v soutěži o trůn pro krále střelců. Dlouho na něm seděl havířovský rodák, pak ale zvolnil a pustil oba soupeře do hry.

Náskok zmíněné trojky byl velký. Částečně jej stáhnul Leon Draisaitl, hlavně díky čtyřem trefám do sítě Nashvillu ze 2. března. Celkově to ale nevypadalo, že by do soutěže o Maurice Richard Trophy ještě reálně promluvil. Měl to být souboj zkušenosti a nastupující generace.

Jenže nakonec nebyl.

Objektivní okolnosti nás připravily o jeden z nejzajímavějších závěrů střeleckých dostihů všech dob. Průměr obdržených branek se sice plazí nahoru dosti nesměle, ale znát to bylo. Vítěz mohl útočit na nějakých 55 přesných zásahů. Byl by to pravděpodobně nejlepší výkon od Stevena Stamkose z ročníku 2011-12 (60). Pastrňák mohl jako historicky třetí Čech zaokrouhlit půlstovku gólů. Loni mu vzal šanci zlomený palec, letos světová pandemie.

Sejdou se Čech, Rus a Američan...

Souboj byl o to zajímavější, že proti sobě svedl tři odlišné individuality. Na jedné straně protřelý veterán, kterého najdete v obou přesilovkových pětkách Capitals. Když nechce, nejde z ledu. Když potřebuje, pošle ho trenér proti prázdné brance. A že si tímto způsobem umí pomoct. Do odkryté klece se letos Ovečkin trefil šestkrát. Matthews dvakrát, Pastrňák jednou.

Auston Matthews je v Torontu v trochu jiné pozici. Vycházející hvězda, které se nepodřizuje tolik. Na přesilovce Maple Leafs vládne obrovská konkurence, body a góly se dělí spravedlivěji. Na druhou stranu, času na ledě dostával dvaadvacetiletý Američan hromadu. Nový trenér Sheldon Keefe uvolnil poměry v kabině a mladí borci se hokejem bavili.

Pak je tu David Pastrňák. Zasazený do excelentní útočné trojky, obrovsky úspěšný na přesilovce. Ovečkin na ní sice strávil nejvíc času v NHL (průměr 4:53 na zápas, druhý MacKinnon 4:08, Pastrňák 3:46), byl to ovšem Čech, kdo nejvíc sbíral plody početní výhody. Ve hře pět na pět byli gólově nejefektivnější Ovečkin s Matthewsem (35), Pastrňák stojí o sedm zásahů zpět (28).

Časově bohužel svázaný poněkud úzkoprsým koučem, který rozhodně nepěstuje kult osobnosti. Stačí se podívat do gamelogu obou mladších hráčů na odehrané časy: 27. února Matthews 23:18, Pastrňák 17:16 (čistě ze hry pět na pět 21:59 a 14:40). 3. března Matthews 21:46, Pastrňák 14:29. 5. března, Toronto i Boston honí výsledek v prodlužovaných zápasech, Matthews 25:48, Pastrňák 19:45. Víc než Matthews dostal v Torontu ten den pouze obránce Barrie, a to jen o půl minutky.

Trenéru Cassidymu je těžké ten přístup vyčítat. Naopak. Z pohledu týmu dělal to nejlepší. Boston byl favoritem pro play off a v momentě, kdy mohly být přetěžované hvězdy Leafs v souboji o pohár zatavené, hráči Bruins by nejspíš měli dost sil. Jenže tahle prozíravost je teď, víte kde?

V odpadkovém koši…

Kluby jsou na nové startovní čáře a bůh ví, v jaké vlastně bude kdo formě.

Největším vykřičníkem v pochybnostech o letošních individuálních trofejích je fakt, že mužstva a jednotliví hráči nesehráli stejný počet zápasů. Draisaitl vede v kanadském bodování o parník, tam asi spory nebudou. Toronto a Boston měly ovšem odehráno shodně 70 duelů, Washington o jeden míň. Kdyby ruský hokejista věděl, co se stane, nepochybně by na lednovou All Star Game radši odjel a vyhnul se suspendaci. Takto je proti Pastrňákovi o dva zápasy kratší.

Jelikož se s hráči nedokázala dohodnout na dokončení, nemá NHL jinou možnost, než považovat základní část za uzavřenou. A to pozor, šéf Hráčské asociace Donald Fehr řekl ESPN, že stále neexistuje shoda, kam započítat statistiky plánovaného předkola play off. Je pravděpodobné, že se nebudou počítat nikam.

Za stávajících okolností se tak o Maurice Richard Trophy dělí David Pastrňák a Alexandr Ovečkin (oba 48). Pro český hokej je to skvělý úspěch. Ani Jaromír Jágr nedokázal být nejlepším střelcem sezóny. Z Čechů se jím stal jen v roce 2003 Milan Hejduk (50), který se potil do poslední vteřiny. Poslední hrací den vstřelil padesátý gól a udržel za zády Markuse Näslunda (48).

Letos nám podobný závěr dopřán nebyl. A to je věčná škoda.





