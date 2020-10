Příští sezona? Jednoznačně očekávám play-off, hlásí kouč Montrealu

Za normálních okolností by se Montreal Canadiens letos do vyřazovacích bojů nedostali, to je jisté. Jenže vzhledem k nečekaným událostem ve světě si play-off nakonec zahráli, a dokonce vyřadili Pittsburgh. Příští rok by už pro Habs měla být účast mezi nejlepší osmičkou Východní konference jasnou záležitostí, aspoň si to myslí trenér týmu Claude Julien.

„Je to náš jasný cíl,“ neváhal s vyjádřením pro web nhl.com známý kouč. „Vlastně to byla vždycky meta, za kterou jsme šli. Proběhly změny, které by měly pomoci zvýšit naše šance na úspěch. Vím, že se lidé budou ptát, jaké výsledky teď očekávám, moje odpověď je jednoduchá: očekávám, že postoupíme do play-off. O tom není žádných pochyb,“ pokračoval šedesátiletý lodivod.

Je pravda, že tradiční kanadský klub za sebou má náročné týdny, během kterých vyztužil soupisku pro příští měsíce o zajímavá jména a zvýšil tak pravděpodobnost, že bude během hokejového období 2020/2021 pokukovat po vyšších příčkách než v nedávno skončeném ročníku.

Canadiens nejprve ze St. Louis přivedli brankáře Jakea Allena, načež s ním podepsali dvouletý kontrakt. Dále z Caroliny získali a na čtyři roky si pojistili zkušeného obránce Joela Edmundsona.

Aby toho nebylo málo, přišla na řadu zajímavá výměna s Columbusem, v rámci níž se do Montrealu stěhoval šikovný střelec Josh Anderson. Tomu vedení Habs předložilo hned sedmiletou smlouvu.

Montrealští přivedli ještě další útočnou sílu, tentokrát v podobě Tylera Toffoliho, jenž by měl v celku z provincie Québec působit minimálně další čtyři roky. Vyčerpávající maraton novinek Habs završili, aspoň prozatím, prodloužením spolupráce s forvardem Brendanem Gallagherem, konkrétně o šest let. Slušná jízda, co?

Mladíci se oťukali

„Po těchto změnách bychom všichni měli cílit na postup do play-off. Pokud si lidé myslí, že to na nás vyvine tlak, tak budiž, ale tlak z toho dělají pouze oni. Já se na aktuální situaci nedívám jako na vyvíjený tlak, ale jako na novou příležitost. Je to jednoduché, musíme šanci využít,“ pokračoval Julien, jehož ještě nedávno provázely zdravotní komplikace.

Uznávaný šéf střídačky také nezapomněl pochválit generálního manažera Marca Bergevina, který podle něj odvedl skvělou práci a dal dohromady výběr se solidní možností uspět. Ale jak víme, ulovení zajíci se počítají až po honu.

Pomineme-li letošní náhodné účinkování po základní části (fandové Montrealu prominou), zahráli si Canadiens play-off naposledy v sezoně 2016/2017, kdy hned na úvod vypadli s Rangers. Dál než do prvního kola se v poslední době podívali pouze v roce 2015. Fanoušci z Bell Centre tak čekají na lepší výsledek jako na smilování. O účasti ve finále Stanley Cupu ani nemluvě.

Julienova parta ale má na čem stavět. Krátké účinkování ve vyřazovací části proti Pittsburghu a Philadelphii dalo zejména mladým hráčům příležitost „oťukat se“ v zápasech, ve kterých jde o hodně. Třeba útočníci Nick Suzuki a Jesperi Kotkaniemi ukázali, že v důležitých chvílích umí zabrat.

Potvrdí tedy Habs Julienova slova, potěší po výhrách hladové fandy a zahrají si v sezoně 2020/2021 o Stanley Cup?

Share on Google+