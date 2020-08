Proč Capitals chybí Samsonov? Ruský brankář se zranil na čtyřkolce

Během základní části letošní NHL měl lepší statistiky než klubová jednička Braden Holtby, jenže v play off Ilja Samsonov chybí. Gólman Capitals je na marodce, oficiální příčinu klub neuvedl. Jak informuje novinář Alexej Ševčenko z deníku Sport-Express, ruský gólman se zranil při jízdě na čtyřkolce.

O absenci Samsonova v týmu Washingtonu se delší dobu vedly spekulace. Nikdo přesně nevěděl, co se stalo. Po ukončení nucené pauzy chyběl ruský gólman na všech trénincích týmu.

„Jediné, co vám mohu potvrdit, je, že není pozitivní na koronavirus, ale že za jeho absencí stojí zranění. V budoucnu vám snad řeknu víc," uvedl hlavní kouč Todd Reirden. Klub vydal stanovisko, že do příští sezony 2020-21 by měl být Samsonov fit, pro play off s ním ale Capitals počítat nemohou.

Týmová hierarchie tím pádem doznala změn. Jasným mužem číslem jedna je zkušený Braden Holtby, jako náhradníci jsou připraveni Pheonix Copley a Vítek Vaněček, jenž zatím čeká na premiéru v NHL. Vicemistr světa do 18 let 2014 byl loni na farmě kolegou Samsonova, vedení prvního týmu poté upřednostnilo odchovance ruského Magnitogorsku.

Po skončení "koronavirové" přestávky je ale všechno jinak. Samsonov se během pobytu doma v Rusku zranil, bližší podrobnosti o tom uvedl zmíněný Ševčenko na svém Youtube kanálu. „Podle mých informací se Ilja zranil při jízdě na čtyřkolce. Spadl, přičemž si poměrně vážně poškodil záda a krk," uvedl s tím, že k nešťastné události došlo v Magnitogorsku.

Vedení Capitals zachovává mlčení, generální manažer Brian MacLellan ovšem vyjádřil zklamání a zranění označil za "nesportovní". Jízda na čtyřkolce je pro hokejisty riskantní a hráčské smlouvy v NHL podobné akce zakazují. Možná proto Samsonov okamžitě nenahlásil pravou příčinu zdravotních potíží a doufal, že se včas vyléčí a pro play off bude k dispozici.

Leč záměr nevyšel, což teoreticky může ovlivnit i jeho další působení v organizaci. Klub si musí ve vyřazovacích bojích poradit bez něj. Hokejisté Capitals vstoupí do play off dnešním duelem skupiny o nasazení pro první kolo proti Tampě Bay.

