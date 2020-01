Rok se s rokem sešel: Tóny Blues zní úplně jinak než loni

Před rokem v tuto dobu zažívali St. Louis Blues jedno z nejdůležitějších období klubové historie. Bez přehánění. Ze dna NHL během pár týdnů vystřelili na pozice pro play-off. A zbytek toho příběhu znáte. Tentokrát se mužstvo s notou na prsou nachází ve zcela odlišné situaci. Před sebou má vidinu obhajoby Stanley Cupu a udělá pro ni cokoli.

„Loni na začátku roku s námi ještě ani nebyl, a teď patří ke klíčovým hráčům sestavy,“ poznamenal trefně kapitán Blues Alex Pietrangelo na adresu brankáře Jordana Binningtona, hrdiny minulého play-off.

V St. Louis od ledna 2019 došlo i k řadě dalších změn, jež měly výrazný vliv na přerod mužstva v jedno z největších ligových nebezpečí. Management organizace udržel jádro týmu pohromadě, doplnil jej o chybějící dílky do skládačky, a missourská družina teď vede nejen Centrální divizi, ale také celou Západní konferenci. Do vyřazovací části ročníku pravděpodobně půjde ze zcela jiné pozice než před rokem.

„Podle mě máme šanci vyhrát Stanley Cup znovu, stejně jako kdokoli jiný,“ nechal se slyšet před začátkem víkendu věnovanému All-Star Game útočník Blues Ryan O’Reilly. „Jsem přesvědčený, že na pohár můžeme dosáhnout. Zároveň nás čeká obrovská dřina,“ věděl. Před loňskou All-Star Game přestávkou St. Louis mimochodem ztrácelo na příčky play-off 3 body.

Nejlepší hokej až v play-off

Nabízí se otázka, zda svěřenci kouče Craiga Berubeho ustojí pozici favorita. Však vzpomeňte, jak naposledy dopadly Tampa Bay nebo Washington, výběry, které zvládly základní část levou zadní, ale v klíčové fázi sezony pohořely.

„Minulý ročník psal samozřejmě hodně odlišný příběh od toho letošního,“ pokračoval O’Reilly. „Museli jsme se odrazit ze dna a makat, abychom postoupili. Tentokrát jsme v mnohem lepší situaci, nicméně stále potřebujeme hru zlepšovat. Cílem je hrát co nejlepší hokej od chvíle, kdy začne play-off, urvat pro sebe první kolo a postupně kráčet za úspěchem,“ dodal jedním dechem.

Ledově klidný gólman Jordan Binnington je aktuálně na druhém místě v počtu výher (společně s Frederikem Andersenem z Toronta). Blues vévodí Západní konferenci, mají čtvrtou nejlepší přesilovku NHL (využití 25,3 %) a dostávají málo gólů (doposud 131, což stačí na průběžnou 5. příčku). A hlavně pravidelně sbírají body a prokazují konzistenci. Pokud nastavený trend udrží, měli by jít do play-off naprosto v pohodě.

Na lámání chleba teprve dojde

„Po zkušenostech z minulých měsíců tým drží víc při sobě, známe svou identitu. A pokud věci nepůjdou úplně podle plánu, tak jsme schopní se vrátit do klidu mnohem rychleji než v předchozí sezoně,“ měl jasno O’Reilly.

„Loni jsem musel mančaft vést a motivovat úplně jinak, aby se dostal do herní pohody, v jaké se nacházel během play-off,“ popisoval trenér Berube. „Tentokrát je to jiné, mužstvo si od začátku věří a šlape jako hodinky. Každý den samozřejmě musíte pracovat na detailech, ale z celkového pohledu předvádíme dobrý hokej, to je pro nás důležité.“

Na lámání chleba však dojde až v dubnu. Pokud se chtějí St. Louis Blues zařadit ke klubům, jež získaly stříbrný grál dva roky po sobě, budou potřebovat skvěle načasovanou formu, pevné zdraví a také podstatnou porci štěstí.

A to je setsakramentsky náročná kombinace.

