Ruský McDavid se trápí, Podkolzin byl poslán do druhé ligy

Dva roky po draftu a stále nevyniká. Podkolzin je v Petrohradu v těžké situaci a mladík, kterého ruská média přirovnávala k McDavidovi, se trápí. Z KHL byl degradován do nižší VHL, aby se před juniorským mistrostvím opět našel.

Podkolzin byl draftován jako desátý v pořadí v roce 2019. Tehdy již nakoukl do seniorského hokeje, ale byly to především mezinárodní mládežnické turnaje, které ho zviditelnily. V další sezóně se probojoval do sestavy Petrohradu a s Marčenkem a Morozovem tvořili skvělou, údernou mladou čtvrtou lajnu, která hlavně na konci sezóny byla velmi produktivní.

Jenže letos se vše mělo změnit. Ani ne tak spoluhráči, ale minimálně produktivitu si měli všichni tři udržet. Změna trenéra ale ani jednomu z mladíků neprospěla a ani jeden z nich nevyčníval. Jediný Morozov si udržel místo ve čtvrté formaci, Marčenko a Podkolzin byli poslání do druhé ligy, potažmo do juniorky.

Jenže Marčenko se v ní moc neohřál, dostal šanci se vrátit zpátky, dokonce hrál v první lajně, a chytil se. Podkolzin ne. Situace děsí hlavně fanoušky Canucks, kteří vlastně nevědí, co se v Rusku děje.

„Když Covid postihl náš tým, dostával Podkolzin prostor klidně i 25 minut za zápas. Ovšem následkem byla značná únava. Proto ho posíláme do VHL, aby se vyhrál před kempem dvacítky a dostal se do formy a stal se opět lídrem. My mu věříme,“ prohlásil generální manažer SKA Roman Rotenberg pro Ricka Dhaliwaila z TSN.

„Stále v něm stoprocentně vidím potenciál pro NHL. Mnoho věcí dělá správně, jen se mu nedaří bodovat. Je to jednoduché, potřebuje ještě více dřít a on to moc dobře ví,“ pokračoval Rotenberg.

„Tvoří mnoho gólových příležitostí, ale potřebuje zapracovat na svojí střele.“

Ve VHL zatím odehrál jediný zápas a asistoval v něm na jednu branku. Do té doby odehrál v dosavadní sezóně v KHL 18 utkání s bilancí 1+3.

