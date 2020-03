S požehnáním svazu. První Rus puštěný do NHL získal prsten pro vítěze Stanley Cupu

Už zkraje studené války v zámoří obdivovali nevšední kumšt ruských hokejistů. Kluby NHL dlouhé roky usilovaly o to, aby do svých služeb získaly ty největší hvězdy "sborné". Draftován byl třeba slavný gólman Vladislav Treťjak. Montrealští Canadiens se ho ale nikdy nedočkali. Až v roce 1989 v kanadsko-americké profilize poprvé naskočil muž, s jehož odchodem souhlasil Sovětský hokejový svaz, prodloužená ruka svérázného režimu.

Sergej Prjachin.

To jméno možná mnohým nic neřekne.

Když si ale zalistujete svým stařičkým albem hokejových karet, tak na potlučených "prosetkách" moskevského rodáka nejspíše najdete. Nebo si pusťte záznam z Canada Cupu 87. Na ledě si možná všimnete vytáhlého pravého křídla s dvaadvacítkou na zádech.

Vaši pozornost ovšem upoutají při sledování borců s písmeny CCCP na dresu jiní. Třeba Sergej Makarov s Vladimirem Krutovem. Nebo takový Vjačeslav Bykov. Na slavném turnaji tehdy váleli i Valerij Kamenskij, Andrej Chomutov či Vjačeslav Fetisov.

Ne, Prjachin nebyl hvězda první velikosti. A právě na to sázeli calgarští Flames, když se pokoušeli dohodnout jeho přestup. Sázka vyšla.

V té době pětadvacetiletý forvard, kapitán moskevských Křídel sovětů, podepsal začátkem března 1989 s Plameny roční smlouvu na 125 tisíc dolarů. Podpisový bonus ve výši 150 tisíc dolarů shrábl Sovětský hokejový svaz.

"Sergej je průkopníkem," povídal Cliff Fletcher, calgarský generální manažer. A dodal, že podpis Prjachina, draftovaného o rok dříve ve 12. kole, by mohl umést cestičku pro příchod opravdu velkých jmen do Severní Ameriky. Jmenoval Fetisova, výtečného obránce chtěli Ďáblové z New Jersey.

Přesně před 31 lety se Prjachin dočkal svého debutu v NHL. Svá první střídání odbruslil při vítězství Calgary nad Winnipeg Jets (4:1).

Flames si od něj neslibovali zázraky. V závěru základní části mu chtěli dát ochutnat, jaká ta věhlasná soutěž vlastně je. Přáli si, aby poznal tempo a styl hry. Kádr měli tak nabušený, že se s nimi bez ohledu na Prjachina počítalo do finále Stanley Cupu. Sovětská posila se měla vyplatit do budoucna.

"Naším úmyslem je to, aby si Sergej přivykl na NHL a v příštím tréninkovém kempu byl se všemi ostatními na stejné startovní čáře," vysvětloval Fletcher pro New York Times.

Nebylo tak nijak šokující, když Prjachin zasáhl v play off jen do dvou mačů a většinou jen sledoval jízdu Flames za Stanley Cupem. Na poháru - zcela podle pravidel - jeho jméno chybí. Calgary nicméně přizvalo Prjachina k týmové fotografii a navíc mu také dalo prsten pro šampiona NHL.

Za pár měsíců se v kabině, kde mezitím učil třeba hlavního trenéra Terryho Crispa rusky nadávat, potkal Prjachin se starým známým - esem "sborné" Makarovem. Ten zářil natolik, že si řekl o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. V jednatřiceti letech. Zámořská soutěž kvůli němu určila věkovou hranici pro zelenáče.

Makarovův mladší krajan se prosadil o poznání méně. Jeho novosvětské dobrodružství se nakonec uzavřelo po třech sezonách a 46 startech. Poté hrával ve Švýcarsku, Finsku, Japonsku i doma v Rusku, kde se mezitím udály zásadní politické změny. Změny, díky nimž Rusové do NHL odcházejí bez nutného požehnání a září tam naplno.

