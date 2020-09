S Rusem za zády. Tři krajané v maskách jistí nejlepší kluby v NHL, jeden zvedne Stanley Cup

Léta se říkávalo, že brankoviště je Achillovou patou ruského hokeje. Chrlil špičkové útočníky, tvrdé i produktivní beky, ale gólmanů, co by snesli přísnější měřítko, vychovával nemnoho. Jenže staré pořádky už dávno neplatí. Stačí se podívat na seznam vítězů Vezina Trophy za posledních sedm let. Hned třikrát se radoval reprezentant "sborné komandy", dvě ceny uzmul Sergej Bobrovskij, jednu Andrej Vasilevskij. Ten patří mezi kandidáty i letos, byť momentálně sní o jiné trofeji, O Stanley Cupu.

Bylo jich 24, zbývají tři.

Z početného zástupu zájemců o stříbrný pohár živí svou naději už jen trio Tampa Bay Lightning, New York Islanders a Dallas Stars. Všichni spoléhají na ruského fantoma mezi třemi tyčemi, byť Hvězdy trochu překvapivě.

Dallas se musel vypořádat se zdravotními trably amerického čahouna Bena Bishopa, a obrátil se v klíčové fázi sezony na Chudobina. Rodáka z kazašského Öskemenu, který nikdy dlouhodobě neplnil roli jedničky.

Věčně usměvavý chlapík s přezdívkou "Dobby" (ostatně známou postavičku z Pána prstenů má i na masce) se v NHL uchytil jako spolehlivá dvojka. Kryl záda skutečným brankářským esům, třeba Tuukkovi Raskovi. Ve čtyřiatřiceti ho náhle čekala životní výzva.

Nutno podotknout, že v Dallasu mohli kvůli sázce na Chudobina zůstat v klidu. Vždyť měl za sebou možná vůbec nejlepší základní část, co kdy za velkou louží odchytal. Z pohledu statistik dokonce předčil Bishopa, jehož opět tu a tam zrazovala tělesná schránka.

Teď je Chudobin za hrdinu. Zkrotil střelce calgarských Fames, zastavil ničivou coloradskou Lavinu a obstál i proti Vegas. Zlatí rytíři přitom večer co večer vypálili víc puků než Hvězdy, přesto mají po sezoně. A maskovaný matador sklízí zaslouženou chválu.

"Dobby nám zase podržel. Dal nám šanci zvítězit a nám se to nakonec podařilo," jásal po postupu do finále Stanley Cupu kapitán Jamie Benn. Chudobina považuje za zásadní figuru semknutého mančaftu, o kterém mluví jako o jednom z nejlepších, v nichž kdy působil.

Na Východě stojí dva ruští brankáři proti sobě. Semjon Varlamov proti Vasilevskému. Oba patří v zámoří k tomu nejlepšímu, byť Varlamov je už šest let vzdálen od své mistrovské sezony. Tehdy skončil čtvrtý v hlasování o Hart Trophy, druhé místo mu patřilo v závodě o Vezinu.

Vasilevskij dál svědomitě kráčí ve stopách Nikolaje Chabibulina, jemuž se povedlo dovést Bolts až na vrchol před 16 lety. Do té a od té doby žádný Rus nevychytal Stanley Cup, teď získá Chabibulin nástupce. Možná i klubového, protože forma Tampy budí respekt.

Jistě, klidně můžeme spekulovat nad tím, zda není prezence zmíněných krajanů v klecí tří nejlepších klubů NHL spíše souhrou okolností než nezvratným důkazem o vzestupu ruské gólmanské školy, nicméně jsou tady i pádnější argumenty.

Stačí si vzpomenout na tandem Igor Šesťorkin, Alexandar Georgijev, který u newyorských Rangers vystrnadil na tribunu legendárního Švéda Henrika Lundqvista. A co takový Ilja Sorokin, od něhož se čeká podobně fantastický start, jaký předvedl jeho kamarád i rival Šesťorkin.

A "sborná komanda" má za velkou louží i dalšího talentovaného "kasaře", Ilja Samsonov se má stát oporou washingtonských Capitals, z pozice týmové jedničky vytlačil Bradena Holtbyho.

Mnohým se pak jistě vybaví rekordní smlouva v historii floridských Panterů. Loni ji dali Sergeji Bobrovskému. Ten sice zatím nenaznačil, že by šlo o dobře investované peníze, nicméně o jeho brankářských kvalitách těžko pochybovat. Třeba už příští sezonu zase bude neprůstřelným fakírem.

Sečteno, podtrženo, z bývalé Achillovky má Rusko náramnou přednost. Příští dny pak zodpovědí otázku, kdo z tria Chudobin, Varlamov, Vasilevskij tento trend potvrdí s nablýskaným pohárem nad hlavou.

