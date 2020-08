Strach (nejen) o veterány. Zahálející sedmička klubů žádá delší kempy

To bylo starostí, že týmy ze spodku konferencí nebudou mít o co hrát. Proč se vůbec ještě letos vracet do práce a tak dále. Především kvůli nim odstřelila NHL zbytek základní části a dohrávají se jen vyřazovací boje o pohár. Teď zahálející mlsně koukají a pracně hledají způsob jak vlastní hráče vytížit.

O možnosti startu některých krajanů v tuzemské Extralize byla u na webech hokej.cz a nhl.cz řeč nedávno. Všechny hráče ale takhle umístit nelze. Co ostatní?

Podle informace kalifornského tisku požádaly Anaheim, Los Angeles a zbylá pětka klubů, které aktuálně nemají do čeho píchnout, oficiálně NHL aspoň o dva týdny tréninkových kempů navíc. Příprava má začít 17. listopadu, samotná sezóna 1. prosince. Ducks, Kings, Sabres, Red Wings, Devils, Senators a Sharks by tak měli po osmi měsících pauzy jen dva týdny přípravy.

Když přijímal Jaromír Jágr během ruského angažmá pozvánku do reprezentace, často vysvětloval kladné rozhodnutí slovy: „Ve svém věku nemůžu být půl roku bez hokeje.“ Kratší sezóna, již nenásledovala účast v play off, může být pro starší organismus nepříjemná. Dlouhá pauza zničující. Nesvědčí starým ani mladým. V Americe říkají tomu stavu „zrezivění“.

Čtyřiadvacítka klubů prošla zkrácenou přípravou a předkolem. Dál jich ve dvou kanadských metropolích pokračuje šestnáct. Stanley Cup by neměl být předán později než 6. října. Ti co nehrají, nebo brzo vypadnou, si letos s nároďákem sezónu neprotáhnou.

Generální manažer Anaheimu Bob Murray si vybavuje stejný druh problémů z období výluky 2004-05. „Ta zkušenost je nyní cenná. Mladí si ještě najdou příležitosti, ale veteráni tomu určitě rozumí. Důkaz byl podán v letech 2005-06. Nemůžeme mluvit za všechny, ale starší chlapi se takhle dlouho trápí.“

Stačí si vzpomenout, kolika veteránům roční výluka ukončila kariéru. Scott Stevens. All MacInnis, Ron Francis, Mark Messier (na snímku) a řada dalších čtyřicátníků by pravděpodobně přidala rok, možná dva. Jenomže po sezóně naprostého nicnedělání už nebyli schopni své tělo rozhýbat. Brett Hull to zkusil, připadal si ovšem natolik trapně, že ohlásil konec po pěti zápasech.

„Musíme se ujistit, že se nic takového nestane znovu,“ myslí na zkušené borce Murray.

Žádost sedmi klubů navrhuje otevřít přípravné kempy alespoň na začátku listopadu. Liga se zatím soustředí na dění v Torontu a Edmontonu, později ale možnost termínové úpravy nepochybně zváží.

„Jsem si rozhodně vědom obav vyplývajících z dlouhé nezaměstnanosti hráčů mezi březnem a zahájením nové sezóny,“ řekl zástupce ligového komisaře začátkem srpna pro The Athletic.

„Soucítím s nimi. Už jsem zahájil předběžné diskuse s Hráčskou asociací. Nemůžu říct, že by to zrovna teď byla priorita, ale určitě je to věc, které se budeme věnovat,“ ujistil Bill Daly.

