Talbot nebo Rittich? Flames řeší problémy v brankovišti častějším nasazováním Kanaďana

Loni byli nejlepším týmem Západní konference, v play off se stali jedním z největších zklamání. Podobně jako Tampa, lídr východu, vyfičeli hned v prvním kole. Také letos Calgary tápe a předvádí nevyrovnané výkony. Jasno stále nemá ani v brankovišti.

Do sezóny šel kanadský klub s tím, že pomalu zapracuje jako jedničku Davida Ritticha. Český gólman ale bohužel postupně ztratil formu. V podstatě už v okamžiku, kdy byl dodatečně povolán na All Stars víkend, ztrácel ve vlastním týmu pozici a další týdny tento fakt potvrdily.

Celkovou vrtkavost výkonů Calgary dokládá negativní gólová bilance. Víc branek inkasovalo, než vstřelilo, což je u týmů z postupových osmiček v obou konferencích hodně neobvyklé. K 11. březnu měly krom Columbusu, Nashvillu a Calgary všechny týmy pozitivní bilanci. Celkově jsou Plameny co do skóre až 21. klubem v 31členném pelotonu NHL.

Brankoviště je jedním z důvodů.

Hoří hlavně po novém roce. David Rittich poslední dobou zřídkakdy udrží procentní úspěšnost nad 91, často klesá hluboko pod 90. Klub proto zhruba od poloviny sezóny preferuje Cama Talbota. A Čechova hra se tím nadále zhoršuje. Právě od chvíle, kdy začal dostávat přednost Kanaďan, Rittichovo sebevědomí propadlo a s ním i výkony.

Vznikl začarovaný kruh. Čím méně se Rittichovi daří, tím více spoléhají Flames na Talbota. Aktuálně je druhý jmenovaný na čísle 91,9, první má úspěšnost zákroků 90,7. Kanadský brankář, jehož forma několik let setrvale klesala, se tak probral v pravý čas. Bez jeho příspěvků by dnes zřejmě Calgary bylo už zcela mimo hru o play off.

Vidět je to i v dalších číslech. Také pokročilé statistiky ze hry pět na pět straní Talbotovi. GSAA, tedy zabráněné góly oproti ligovému průměru, má lepší Talbot (+3.26). Podobně jsou na tom také třeba brankáři Jordan Binnington nebo Jaroslav Halák. Ritticha registrujeme v záporných číslech (-3.25).

Rozdíl mezi skutečnou a předpokládanou úspěšnosti hovoří rovněž pro Kanaďana. Oba jsou v minusu, Talbot o něco méně. Rittich má největší problémy se střelami z tzv. vnitřního slotu, tedy pokusy z mezikruží těsně před bránou. I v dalších oblastech je ale Talbot mírně lepší.

Všechno nasvědčuje tomu, že Talbot bude dostávat víc a víc příležitostí. Dovolí si klub také v play off vsadit na muže, jenž nemá s enormním vytížením velké zkušenosti? Rozhodne závěr, ale zatím to vypadá, že pokud Flames postoupí, přednost v bojích o všechno dostane Kanaďan.

