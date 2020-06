Tento den v historii: Sýkora rozhodl ve třetím prodloužení, Atlanta získala svůj název

Dnes v našem pravidelném seriálu zavzpomínáme na léta 1972 a 2008, kdy Petr Sýkora vstřelil jeden z nejdůležitějších gólů své kariéry.

1972: Nejprve ale zmiňovaný rok 1972, kdy nový člen NHL z Atlanty rozhodl o svém názvu. Tým, který do ligy vstoupil od sezóny 1972/1973, se jmenoval Atlanta Flames. A přezdívku si zachoval i o osm let později, kdy se klub přestěhoval do Calgary. A albertský celek má Flames v názvu dodnes.

2008: Detroit mohl rozhodnout o zisku Stanleyova poháru před vlastním publikem. Natřískaná Joe Louis Arena sledovala obrovské drama a Red Wings díky gólu Briana Rafalskiho ještě minutu před koncem vedli 3:2. Hokejisté Pittsburghu ale při hře bez brankáře zásluhou Maxe Talbota vyrovnali a utkání tak šlo do prodloužení. První ani druhé prodloužení ale o vítězi nerozhodlo a v tom třetím dostali Penguins možnost čtyřminutové přesilové hry po faulu Jiřího Hudlera na Roba Scuderiho. Hosté početní výhodu přetavili ve vítězný gól, který vsítil Petr Sýkora, jenž tak ukončil pátý nejdelší zápas v historii finále Stanley Cupu.

