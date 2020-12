Tréninkový kemp bez smlouvy? Neexistuje! Roslovic doma vyčkává na řešení Jets

Nadšení stoupá. Dlouho očekávaná sezona National Hockey League je za rohem a kluby se postupně chystají na otevření tréninkových kempů. Také proto v posledních dnech přibývá podpisů. Ne všude ale panuje dobrá nálada.

Mezi nejzajímavějšími chráněnými volnými hráči (RFA) stále zůstávají jména jako Mathew Barzal či Pierre-Luc Dubois. U nich se však očekává, že svou smlouvu podepíší, což není tak úplně jisté v případě winnipežského talentu.

Začátek tréninkového kempu Tryskáčů totiž nestihne útočník Jack Roslovic. Třiadvacetiletý Američan byl považován za jednoho z hráčů nastupující generace Jets, nicméně je možné, že svou budoucnost nakonec spojí s jiným zaměstnavatelem.

Patou úrazu jsou vyjednávání mezi oběma stranami. Roslovic se do dnešního dne nedohodl s Winnipegem na novém kontraktu, pořád vyčkává. A nic na tomto přístupu nehodlá měnit, dokud nebude mít podepsáno. Kdekoliv.

Novinář Mike McIntyre z Winnipeg Free Press přišel s informací, že mladík aktuálně zůstává doma v Columbusu a čeká, jak se situace vyvine. Údajně je otevřený i výměně do nového klubu, což prozradil jeho agent Claude Lemieux.

Pakliže by se Roslovic přece jen s Tryskáči na pokračování spolupráce dohodl, musel by stejně podstoupit povinnou sedmidenní karanténu, která by pochopitelně zdržela jeho návrat na tréninkové kluziště.

Reportér stanice Sportsnet Luke Fox ještě dodal, že Winnipeg svého mladíka nabízel ostatním týmům. Na oplátku požaduje vedení kolem generálního manažera Kevina Cheveldayoffa leváka do elitních dvou obranných párů.

Rodák z Ohia má za sebou čtyři sezony v nejlepší hokejové lize světa, počítáme i tu první, ve které naskočil do jediného klání. Pravidelně se mu daří posouvat své osobní maximum. Z individuálního pohledu prožil nejlepší ročník vloni, kdy za jednasedmdesát zápasů nastřílel dvanáct gólů a připsal si sedmnáct asistencí.

Share on Google+