Vzal mě pod křídla a teď je pryč, smutní McAvoy kvůli odchodu spoluhráče

Charlie McAvoy se ani po téměř dvou měsících nedokázal přenést přes odchod svého kamaráda a mentora Toreyho Kruga z Bostonu. Dvaadvacetiletý obránce Bruins, který i přes svůj mladý věk patří k největším oporám týmu, vděčí Krugovi za mnohé a jeho přesun do St. Louis bere stále jako velký šok.

Otevření trhu s volnými trhy přineslo hned během prvního dne velmi překvapivý podpis. Zkušený Torey Krug se po dlouhých devíti letech rozhodl opustit Boston a podepsal sedmiletý kontrakt se St. Louis, během něhož si přijde na 45,5 milionů dolarů.

Mnoho lidí přitom věřilo, že v Bostonu zůstane. Jenže se tak nestalo. „Nefungovalo to. Těšil jsem se, až začnou jednání o smlouvě, ale nestalo se tak,“ okomentoval Krug svou situaci. Byť byl nejlepším obráncem týmu s obrovským vlivem na ofenzivu, nabídku smlouvy neobdržel. A musel se zařídit jinak.

Jeho odchod nerozesmutnil jen příznivce Medvědů, ale také jeho spoluhráče a kamaráda Charlieho McAvoye. „Torey byl jedním z prvních, kdo mě vzal pod křídlo ve chvíli, kdy jsem se do Bostonu dostal,“ řekla čtrnáctka draftu z roku 2016.

„Makali jsme spolu i přes léto,“ cituje McAvoye oficiální web NHL. „Je to neuvěřitelný chlapík. Každý ho v St. Louis bude milovat. Pořád jsem z toho smutný, že už není v našem týmu,“ přiznal mladý bek, na kterého měl Krug ohromný vliv a pomohl mu usadit se v hlavním týmu rok po draftu.

„Nepřijde mi ani přirozené, že se objevím na tréninkovém týmu a on tam nebude,“ pokračoval McAvoy, kterého ztráta kamaráda stále velmi mrzí. Na druhé straně však doufá, že se Krug v St. Louis předvede v nejlepším možném světle. „Získali vážně dobrého hokejistu. Je neskutečně obdařený obránce, obzvlášť v útočné fázi hry. Výborně čte hru. Pomůže Blues, aby se stali velmi dobrým hokejovým týmem.“

McAvoy, jenž od roku 2017 stihl v NHL nastoupit ke 184 zápasům, ve kterých vsítil 19 branek a přidal 73 asistencí, se po odchodu Kruga dočká ještě většího vytížení, než jaké si užíval v poslední sezoně. Dá se totiž očekávat, že svého mentora nahradí v první přesilovkové formaci. A s tím se nese i možnost výrazněji vylepšit své ofenzivní statistiky, byť stále jeho hlavní náplní práce bude defenziva. V té se rozhodně činí, vždyť ve třech sezonách v NHL zaznamenal 58 kladných bodů v hodnocení +/-.

„Jsem nadšený z toho, že jsem v tomto týmu,“ přeladil mladý obránce na pozitivnější vlnu. „Nejsem si ale úplně jistý, co se bude dít. Je to pro mě trochu divné. Od doby, co jsem tu, jsem v této pozici nebyl,“ podotkl s tím, že Boston nejspíš bude muset trochu přebudovat své zadní řady.

Důvodem není jen odchod Kruga, ale také nejistota ohledně Zdena Cháry. Zkušený veterán totiž stále nemá podepsanou smlouvu a vyčkává. „Nikdy teď neví, co se stane. Ale ať už budeme čelit čemukoliv a výzva bude jakákoliv, já jsem na ni připraven,“ dodal.

