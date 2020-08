Začne Washingtonu dovolená? Skončit může i Chicago

Ve dvou sériích vyřazovacích bojů NHL dnes poznáme, zda a případně kdo se přiblíží zisku čtvrtého vítězství, v dalších dvou soubojích prvního kola se zase můžeme dočkat prvních postupujících. Pojďte se s námi podívat, co nabízí nejlepší hokejová liga na světě.

21:00 Montreal Canadiens – Philadelphia Flyers

Stav série: 1:2

Hokejový večer startuje ve 21 hodin soubojem Montrealu s Philadelphií, v němž po třech zápasech vedou Flyers 2:1 na zápasy. Svěřenci Alaina Vigneaulta se otřepali z porážky 0:5 ve druhém utkání a sami zapsali ve třetím duelu čisté konto. O jedinou branku se postaral v první třetině Jakub Voráček, 23 úspěšnými zákroky a nulou se blýskl Carter Hart.

Přesto je zřejmé, že se Letci v ofenzivě trápí. Ve třech utkáních vstřelili pouhé tři góly a například ze 14 přesilovek využili pouhou jednu. „Věřím v naše hráče. Nemáme teď zrovna dobrou efektivitu, takže budeme muset udělat nějaké menší změny. Přijdeme s plánem a věřím, že ve čtvrtém zápase budeme lepší,“ prohlásil trenér Philadelphie Alain Vigneault.

Canadiens jsou v tomto ohledu lepší, a to především díky pětigólové nadílce z druhého utkání série. V posledních dvou zápasech však svého soupeře přestříleli, celkem vedou na střely 83:81 a mají i více střeleckých pokusů (196 ku 169). Potřebovali by ale své šance více využívat.

Na co se můžou oba týmy spolehnout, jsou brankáři. Carter Hart sice druhé utkání dokončil na střídačce, celkově ale podává solidní výkony. Stejně tak Carey Price, jenž je zatím zřejmě nejlepším hráčem Canadiens. Ani jeden tým nehlásí žádné změny či zranění.

23:30 Dallas Stars – Calgary Flames

Stav série: 2:2

Už to vypadalo, že Calgary půjde do pátého zápasu se šancí vybojovat si postup. Dallas byl ale proti a díky vyrovnání Joea Pavelskiho 12 sekund před koncem třetí třetiny a vítěznému gólu Johna Klingberga ze 17. minuty prodloužení srovnal sérii na 2:2 na zápasy. Dnes večer si to tak oba týmy rozdají o klíčovou třetí výhru.

Stars se ve třetím utkání v řadě budou muset v brance spolehnout na Antona Chudobina, který v minulém duelu nahradil Bena Bishopa. Ten se zřejmě potýká se zraněním (oficiálně „unfit to play“). Zdravotní problémy trápí i útočníka Flames Matthewa Tkachuka, jenž se zranil ve druhém utkání a od té doby nenastoupil. Jeho stav dnes zhodnotí lékaři a rozhodnou, zda se může vrátit.

Série Dallasu s Calgary je zatím velmi vyrovnaná. Ve třech ze čtyř zápasů rozhodl o vítězství jediný gól, ve třetím utkání pak Calgary vyhrálo 2:0. K vidění je také hodně branek – už dvakrát svítil na ukazateli skóre konečný výsledek 5:4, pokaždé ve prospěch Dallasu. A poměrně zajímavé je to, že i když se Flames nechávají hodně vylučovat (s 34 oslabeními jsou nejhorším týmem v play-off), mají na kontě stejný počet gólů v oslabení, jako jich dali Stars v přesilovce.

02:00 New York Islanders – Washington Capitals

Stav série: 3:0

Prvním postupujícím do druhého kola se dnes můžou stát hokejisté New York Islanders, kteří vyhráli všechna tři dosavadní utkání série proti Washingtonu. Minulý duel sice byl zatím nejvyrovnanější – až v prodloužení rozhodl o vítězství Mathew Barzal –, Capitals však dnes musí zvítězit, aby se udrželi ve hře.

Stojí za zmínku, že už pojedenácté v klubové historii se Ostrované ujali vedení 3:0 na zápasy. Ve všech předchozích případech postoupili, sedmkrát z toho po výsledku 4:0. Do karet jim hraje i celková ligová historie – jen čtyřem týmům (2,1 procent) se podařilo zvrátit třízápasové vedení protivníka a postoupit. Hokejisté Washingtonu mezi nimi nikdy nebyli, ve všech pěti případech, kdy proti nim soupeř vedl 3:0 na zápasy, prohráli.

Isles se mohou spolehnout jak na produktivní útok, tak slušnou defenzivu, kterou zaštiťuje brankář Semjon Varlamov. Ten je s 93,2% úspěšností zákroků nejlepším brankářem letošních bojů o Stanley Cup.

Washingtonu naopak nefunguje téměř nic. V sérii proti Newyorčanům ještě nedali více než dvě branky a soupeř je ve všech duelech přestřílel. Bez bodu v sérii jsou stále Lars Eller, Jakub Vrána či Ilja Kovalčuk, týmu navíc kvůli zranění chybí Nicklas Backström. Švédský centr se sice účastnil včerejšího tréninku (společně s hráči mimo sestavu), nezdá se však pravděpodobné, že by nastoupil.

Islanders svoji sestavu zřejmě měnit nebudou, v táboře Capitals to není vyloučeno. Minulé utkání nehráli obránci Michal Kempný a Jonas Siegenthaler, které nahradili Martin Fehérváry a Radko Gudas. Uvidíme, jaké hráče vyšle trenér Todd Reirden do akce tentokrát.

04:30 Vegas Golden Knights – Chicago Blackhawks

Stav série: 3:1

Druhou šanci na postup dnes mají hokejisté Vegas, kteří nevyužili příležitost ve čtvrtém utkání. Chicago v něm prozatím odvrátilo hrozbu vyřazení – o výhře rozhodlo dvěma brankami v první třetině a hrou v závěru, kdy dalo třetí gól do prázdné branky. Na výhře se 48 zákroky podílel Corey Crawford, jenž bude muset podobný výkon předvést i dnes, chce-li uchovat naděje Blackhawks.

Golden Knights i dnes budou favority. Svého soupeře přestříleli ve třech ze čtyř zápasů a na papíře mají mnohem kvalitnější tým. To platí i při absencích útočníků Paula Stastnyho a Tomáše Noska, kteří nehráli v posledních dvou zápasech. Oba se potýkají s krátkodobým zraněním.

Změny v sestavě ani u jednoho z týmů nečekejte, do branky se znovu postaví Robin Lehner a Corey Crawford. Pátý zápas série začíná ve 4:30 a vysílat ho bude Nova Sport 2.

