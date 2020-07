Zahraje si pod tátou? Po Zadinovi sahají Oceláři, Yzerman není proti

Detroitský útočník Filip Zadina by se letos mohl představit v extralize, o jeho příchodu jednají v Třinci. Oceláři to potvrdili na svém Twitteru.

Klíčové je povolení od Detroitu, který šikovného útočníka draftoval před dvěma lety z šestého místa. Red Wings, kterých se netýká rozšířené play off NHL, by ale s krátkým angažmá Filipa Zadina v Tipsport extralize neměli mít žádný problém.

„Detroit s extraligou problém nemá. Generální manažer Steve Yzerman mi řekl, že není proti. Ví o Třinci, že je to tady nejlepší klub. A že má výborný tým. Chce, abychom my mladí hráli co nejvíc zápasů,“ hlásí pro iDnes.cz 20letý hokejista.

Ten odehrál poslední zápas za Detroit takřka před půl rokem. Od začátku února totiž chyběl poté, co mu střela spoluhráče naštípla kotník. A v březnu už byl zpátky doma v Pardubicích u rodičů, když základní části NHL přerušil koronavirus.

Hokej už mu chybí. „Už je to docela dlouhé a trochu na hlavu, ale mám okolo sebe skvělé lidi a třeba vyjde, že si zde na podzim zahraju. Snad Třinec dopadne, to by bylo moc fajn. Cítím z jejich strany velký zájem. Jen se to musí ještě dořešit.“

Dostat hráče pod smlouvou v NHL do Evropy není snadné, vyřešit se musí hlavně Zadinova pojistka. Ale pokud vše klapne, účastník čtyř juniorských šampionátů si zahraje pod svým otcem, který v Třinci působí jako asistent kouče Varadi.

„Jo, to by mě lákalo, sám táta hrál v Třinci dlouho, prožil tu nejlepší část kariéry. A když jsem v zámoří, klub sleduju a přeju mu. Stejně tak táta kouká na každý můj zápas,“ říká k Marku Zadinovi, jenž pod Javorovým hrál celkem osm sezon.

