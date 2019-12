Zápas hvězd opět bez Ovečkina. Ignorace fanoušků nebo rozumné hospodaření se silami?

Krátce poté, co pomohl Capitals k výhře 2:1 nad Columbusem, oznámil Alexandr Ovečkin, že se nezúčastní Zápasu hvězd v St. Louis. Přestože ho fanoušci nominovali a dokonce měl být kapitánem Metropolitní divize, na setkání ligových celebrit nepřijede. Nikoli poprvé.

Ovečkin není zraněný. Chce se jen ujistit, že bude v pořádku na druhou polovinu sezóny a případné play off. Na NHL All Star Game scházel ze stejných důvodů už loni.

„Předně chci všem poděkovat, že mě zvolili kapitánem,“ řekl ruský snajpr. „Je to těžké rozhodnutí, ale musím naslouchat svému tělu. Musím se připravit na druhou polovinu sezóny. Chci být zdravý a soustředit se na další věci. Samozřejmě je obtížné být zvolen kapitánem na Zápas hvězd a vynechat ho, ale musím udělat, co je nejlepší pro mě a můj tým.“

NHL se proti podobným odmítnutím jistí penalizací, hráč nesmí nastoupit do jednoho utkání před nebo po Zápase hvězd. Ovečkin s tím počítá. Vynechá buď duel s New York Islanders 18. ledna nebo s Montrealem 28. ledna. Může tak mít uprostřed sezóny víc než deset dnů úplného volna.

„Nechcete vypustit ani jeden zápas, ale pravidla jsou pravidla,“ řekl Ovečkin, který loni vypustil první zápas po Utkání hvězd. „Jsem zdravý, díky bohu. Dělám to rozhodnutí jen proto, že chci být v dobré formě a v pořádku v play off. Nejdůležitější věc totiž není základní část, ale play off.“

Celkově je to počtvrté, co Ovečkin odmítl odcestovat k Zápasu hvězd. Nastoupil v něm sedmkrát, přičemž první nominace se dočkal v roce 2007. Svou účast odpískal v roce 2012, kdy byl suspendován na tři zápasy za faul na Zbyňka Michálka. „Necítím, že bych si to zasloužil,“ řekl tehdy. V roce 2016 odmítl kvůli zranění. Loni pak stejně jako letos přiznal, že si potřebuje odpočinout.

Může to vypadat jako pohrdání fanoušky. Anebo racionální úvaha. Vyberte si. Sidney Crosby vynechal před lety skoro dvě celé sezóny kvůli potížím s otřesem mozku. K tomu horu zápasů z dalších důvodů, aktuálně je mimo hru s kýlou. Chorobopis Jevgenije Malkina by rovněž vydal na knihu. Do NHL vkročil jen rok po Ovečkinovi, dodnes však odehrál skoro o 250 zápasů méně.

Ovečkin marodí pramálo. Za posledních tři a půl roku vynechal v základní části jediný duel. Šlo o loňskou povinnou suspendaci za neúčast v All Star Game. Možná jsou jeho obavy z cestování a náročného hvězdného víkendu zbytečné, možná jde o prozíravou opatrnost. Loni měl Kristova léta, letos mu je 34 a to už cítíte různé šrámy po těle víc než ve dvaceti.

„Vím, že to pro něj bylo těžké,“ omlouvá svého lídra Todd Reirden. „Věnoval tomu hodně času. Když vás zvolí fanoušci, je to něco neobyčejného, jedinečná pocta. Je mu ale 34 let, rozhodl se, že nejlepší pro něj bude neprocházet procesem All Star Game a strávit čas mezitím jinak.“





