Znovu na ledě. Tomáš Hertl věří, že se vrátí silnější než dřív

Pokud někomu nevadilo, že se svým týmem nepostoupil do výjimečně širokého, čtyřiadvacetičlenného pokračování letošní sezóny, byl to Tomáš Hertl. Zatímco jiní hráči vesměs doléčili šrámy a byli znovu k dispozici svým celkům, borcům stíhaným skutečně dlouhodobým zraněním nemohlo ani těch několik měsíců stačit.

Mezi smolaře patřil i Tomáš Hertl.

O to příjemnější je zpráva, která před několika dny oblétla hokejový svět. Útočník San Jose znovu bruslí! První srpnovou středu vypustil Tomáš Hertl na sociálních sítích video, na němž trénuje v Říčanech. Ozdobil ho komentářem „Konečně zpátky!“

Jak asi každý hokejový fanoušek ví, Hertl si na konci ledna vážně poranil kolenní vazy. A nebylo to bohužel poprvé. Na začátku dubna přinesl tisk v San Jose zprávu o tom, že se český forvard zotavuje rychleji, než zněl plán. Podobné zranění přitom bere hokejistům obvykle šest až osm měsíců sportovního života.

„Jsou to dva měsíce a cítím se skvěle. Chodím normálně a můj rozsah pohybu je zpět. Teď jde už hlavně o to dostat zpátky svaly, což by mělo vzít nějaký čas. Ale toho máme hodně,“ říkal tehdy Tomáš Hertl.

Přestože velmi brzo cítil, že by mu noha nejspíš dovolila plné bruslení, nechtěl nic uspěchat. Zátěž navyšuje pozvolna. Času má skutečně pořád dost. Play off pokračuje bez Žraloků a další sezóna nepropukne podle společné dohody NHL a NHLPA dřív než v prosinci. Pokud se nic nezmění, tréninkové kempy by mohly odstartovat 17. listopadu.

Už v únoru rodilý Pražák kvitoval, že levé koleno moc neoteklo. Rovněž další pokroky ho opravňují k optimismu. „Vím, že se můžu vrátit silnější, než jsem byl předtím,“ hlásil odhodlaně.

V posledních dvou letech se slávistický odchovanec zařadil mezi širší ligovou špičku. Loni byl se 74 body (35+39) za Brentem Burnsem druhý v klubovém bodování, letos si až do zranění držel opět solidní průměr, když ve 48 utkáních nasbíral 36 bodů (16+20). V lednu ještě stihnul zazářit pěti góly na NHL All Star Game.

