Eugene Melnyk doufá, že NHL zajistí loterii a vstupní draft v červnu

Vstupní draft NHL 2020 bude pro Ottawa Senators nesmírně důležitý, podobně jako byly i minulé výběry mladíků. Majitel týmu Eugene Melnyk by jej rád uspořádal už v červnu.

„Já jen doufám, že se nám v průběhu června podaří uskutečnit nějaké akce, abychom udrželi zájem lidí," poznamenal Melnyk v neděli, při rozhovoru pro rádiové vysílání SN590 The Fan.

„I kdyby měla proběhnout jenom draftová loterie, bylo by to skvělé. Pokud se navíc dočkáme draftu, bude to ještě lepší," pokračoval.

„Čím dřív se vrátíme ke hře, tím lépe. Nemuselo by být vůbec špatné, sledovat hokej v červnu, červenci a srpnu. Můžete totiž strávit fajn nedělní odpoledne grilováním a sledováním hokeje," doplnil.

Senators mají pro letošní vstupní draft k dispozici celkem třináct výběrů. No a hned devět z nich registrujeme v prvních třech kolech, na úvod se dostanou ke slovu třikrát.

Melnyk se zmínil, že tým pravděpodobně nevyužije všechny volby. Ottawa prý některé může využít k tomu, aby se posunula pořadím, nebo udělala výměnu.

Senators jinak hodně ublížilo zrušení sezony AHL 2019-20. Belleville Senators, jejich farma, totiž patřili k největším favoritům na Calder Cup.

Majitel týmu je ale moc spokojen s pokrokem, kterého zde prospekti (mladíci) dosáhli, přičemž očekává, že se někteří (pět až šest hokejistů) už brzy objeví v National Hockey League.

„Je to běh na dlouhou trať. Ale myslím si, že jsme v opravdu dobré pozici, abychom se znovu stali konkurenceschopným týmem," komentoval Melnyk.

