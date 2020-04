John Carlson: Pandemie mu přeťala historickou sezónu

Suverénně nejproduktivnější zadák, ale také nejproduktivnější hráč svého týmu (osm bodů před Ovečkinem). Současně obránce, jenž dlouho živil naději na překonání stobodové hranice. Tato meta časem ztratila na reálnosti, což ovšem nijak nesnižuje smutek nad přerušenou sezónou.

John Carlson hrál životní ročník, nad jehož dohráním visí stále větší otazník. Sám za sebe moc dopředu nehledí. Jak to dělal vždycky, soustředí se na současnost. V těchto dnech to obnáší hlavně vymyslet zábavu pro své dva syny Luccu a Rudyho. A pokud možno se nějak udržet mentálně i fyzicky připravený a svěží.

Že mu pandemie přeťala životní sezónu, se snaží neřešit. Chybí mu prostě ten pocit, kdy obujete brusle a vyjedete na led. „V tuto chvíli si dělám starosti jen o hraní,“ řekl před pár dny ve video konferenci pro washingtonský tisk. „Nechci být moc optimistický ohledně rychlého návratu a dokončení sezóny. Všechno, na co právě teď myslím, je udržet se v nejlepší kondici, jak je to s ohledem na okolnosti možné.“

V bodovém průměru časem trochu polevil. Stovka už je asi pasé, nyní mu to vychází na 89 bodů. I to by byl skvělý počin. Za posledních 27 let žádný obránce takového výkonu nedosáhl. Naposledy šel z beků přes 90 bodů v sezóně 1993-94 Ray Bourque (91), rok před ním Phil Housley (97).

Carlson je nezpochybnitelným kandidátem na Norris Trophy pro nejlepšího obránce. Teď si s dětmi užívá Velikonoce a hokej si může simulovat maximálně v hlavě. Řada spoluhráčů, kteří zůstali ve Washingtonu, prochází tímtéž. Nicklas Bäckström jezdí s dětmi na kole a hrají baseball. Alex Ovečkin hraje se synem hokej na příjezdové cestě k domu, čas se najde i na video hry.

Když byl Carlson dotázán na možnost dohrát sezónu turnajovým systémem v nějaké bezpečné neutrální lokalitě, jež je jednou z diskutovaných možností, opáčil, že jakákoli varianta je v tuto chvíli lepší než žádná. Rád by každopádně krátký tréninkový kemp, pak dohrát základní část a až poté play off.

Pokud k obnovení sezóny dojde, bude to jako nový začátek. „Nezáleží, jestli jste hráli dobře nebo špatně. Všichni budeme na stejné startovní čáře. Bude to jako nová sezóna.“

Nejtěžší bude rozhýbat nohy do stejné frekvence jako před pauzou, obnovit cit pro led. Přestože dodržuje tréninkové pokyny klubových specialistů, je mu jasné, že případný návrat bude bolet. „První týden na ledě je vždycky brutálně tvrdý. Snad to nebude jako první dny po skončení léta, nicméně jsme na tom všichni stejně,“ dodává americký zadák.

