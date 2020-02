Mike Hoffman pro Oilers perfektní volbou, riskne tým jeho příchod?

Před několika dny jsme se doslechli, že Edmonton Oilers sice budou posilovat před uzávěrkou přestupů, avšak velké jméno pravděpodobně nepřivedou. Reportér Travis Yost ze zpravodajství TSN ale nyní přišel se zajímavou myšlenkou.

Líbil by se mu příchod útočníka Mikea Hoffmana k Oilers, označil jej přímo za "perfektní volbu". Připojil zde také hned několik argumentů.

„Když před pár lety Ottawa Senators nabízeli soupeřům Mikea Hoffmana, domníval jsem se, že Edmonton Oilers budou prvním týmem, který projeví zájem o jeho služby," poznamenal Yost.

„Edmonton potřeboval získat rychlost a dovednosti na post křídla, zdál se býti logickou volbou pro Hoffmana," pokračoval.

„Obchod se ale nikdy neuskutečnil. Možná proto, že Edmonton tehdy nechtěl nakupovat (sezonu 2017-2018 zakončil pouze se 78 body – pozn. redaktora). Ottawa si Hoffmana při uzávěrce ponechala a přesunula jej později," doplnil.

Pro upřesnění, Mike Hoffman se stěhoval od Ottawa Senators 19. června 2018 nejprve k San Jose Sharks, o pár hodin později se hlásil u Florida Panthers.

V obou případech, protihodnota nebyla nikterak velká. Hoffman přitom platí za hokejistu, jenž dokáže rozhodovat zápasy. Zároveň je zajímavé, že bude při uzávěrce znovu k dispozici.

Už šestou sezonu podává nesmírně kvalitní výkony. Je produktivní, má skvělou rychlost a přesnou střelu. Malým mínusem může být defenzivní hra, avšak na jeho obranu, Senators a Panthers zde poslední dobou dost strádají.

Proč by mohl Hoffmana přivést zrovna Edmonton, když už má na soupisce útočníky Leona Draisaitla, Connora McDavida?

„Edmontonu je jasné následující... Potřebuje získat dovednosti na post křídla. A jejich divize není momentálně zrovna nabitá," přemítá Yost.

„Dokážu si představit jejich fanoušky, že jsou také sebejistí, co se série proti Vancouveru, Calgary či Arizoně týče. Edmonton možná není nejlepším týmem, ale hraje dobře a může využít malé konkurence v divizi. Je to dar."

Hoffman, třicetiletý Kanaďan, se může stát po skončení letošního období

(1. července) neomezeně volným hráčem.

Aktuálně mu běží poslední rok ze čtyřleté smlouvy na celkem 20.75 milionu dolarů, kterou podepsal s Ottawou 27. července 2016. Počínaje 2017-2018, dohoda zahrnuje modifikovanou doložku o nevyměnitelnosti (deset týmů).

V sezoně 2019-2020 odehrál zatím 59 zápasů, přičemž v nich vstřelil 22 gólů a zapsal celkem 47 kanadských bodů. Loni prožil nejlepší období v kariéře, když za 82 zápasů vstřelil 36 gólů a zapsal celkem 70 kanadských bodů.

Konečně zůstává otázkou, jakou případně Oilers nabídnou soupeři protihodnotu.

Cílem Floridy je získat posilu do defenzivy, ideálně se zkušenostmi. Udělají pro to všechno. Těžko soudit, zda na soupisce Edmontonu najdeme nějakého takového muže, který by se Panthers hodil.

Možná obránce Oscar Klefbom, ale toho Oilers téměř jistě nevymění. Vždyť je jejich nejproduktivnějším zadákem (59 zápasů, celkem 33 kanadských bodů).

Na druhou stranu, Edmonton disponuje několika slibnými prospekty (mladíky) v defenzivě, jsou jimi třeba obránci Evan Bouchard, Caleb Jones.

Mějme také na paměti, že Oilers nemají pod platovým stropem příliš prostoru – údajně necelý 1 milion dolarů. Zároveň víme, že letošní uzávěrku nechtějí nějak výrazně "přestřelit".

Playeři typu Hoffmana ale nebývají k dispozici každý den, půjdou do toho? Nebo raději posílí třetí a čtvrtou útočnou formaci?

Hokejisté Edmontonu jsou nyní v tabulce Pacifické divize na prvním místě (bilance 32-21-6). Náskok před pronásledovateli činí pět bodů.

Na svém kontě mají aktuálně dvě výhry po sobě a čtyři výhry z posledních pěti zápasů.

Uzávěrka přestupů NHL 2020 je na programu 24. února.

