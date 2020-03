Montreal Canadiens a shrnutí sezony 2019/20: Další neúspěšný rok, Julien přesto pokračuje

Loni jim vyřazovací část utekla o dva body a podle mimosezonních vyjádření to letos s útokem na play off mysleli opravdu vážně. Hokejistům Montrealu jejich předsevzetí vycházelo zhruba do konce listopadu, kdy se po sérii proher začali pozvolna propadat tabulkou. Před přerušením ligy už bylo krajně nepravděpodobné, že by se po dvou letech vrátili do elitní šestnáctky.

Dva body. Tolik v uplynulém ročníku chybělo Canadiens na účast v play off. Není divu, že letos v kanadském klubu chtěli přerušit dvouletý půst a znovu bojovat o Stanley Cup. Jenže na to si budou muset ještě minimálně rok počkat.

Vstup Montrealu do sezony byl poměrně vlažný, výhry střídaly porážky, mužstvo se však stále drželo na postupových pozicích. Alarmující byl především počet obdržených branek: obrana vedená zkušeným Sheou Weberem dosahovala téměř nejhorších hodnot v celé NHL.

První útlum přišel v polovině listopadu. Habs tehdy padli osmkrát v řadě a jejich sen o vyřazovací části se začal pomalu rozplývat. V příštích týdnech se sice výsledky trochu zlepšily, na přelomu roku ale tým znovu nezvládl osm zápasů za sebou a definitivně vypadl z první osmičky Východní konference.

Jako tomu bylo po předchozí sérii porážek, i v tomto případě se Canadiens dokázali trochu zmátořit. Poslední měsíc před nucenou pauzou ale znovu ztratili tempo a ze čtrnácti duelů slavili zisk dvou bodů jen čtyřikrát.

Uzávěrka přestupů

Nepřesvědčivé výkony stavěly organizaci před uzávěrkou přestupů do pozice prodejce. Součástí spekulací se stal například slovenský útočník Tomáš Tatar, mluvilo se i o obránci Jeffu Petrym. Prvním výrazným tahem, který generální manažer Marc Bergevin učinil, byla výměna Ilji Kovalčuka.

Ruská hvězda dorazila do Kanady na začátku ledna po neúspěšné štaci v Los Angeles. Šestatřicetiletý veterán v dresu Montrealu překvapil všechny kritiky: v 22 utkáních vstřelil šest branek, přidal sedm nahrávek a na ledě byl dost vidět. Pokud by se Habs pohybovali na hranici play off, možná by v klubu zůstal.

Jenže v té době už byly naděje Montrealu mizivé, Kovalčuk se tak pakoval do Washingtonu výměnou za výběr ve třetím kole draftu. Slušné za dvouměsíční výpomoc, co říkáte? S blížící se uzávěrkou velice zesílily dohady ohledně budoucnosti Tatara, Bergevin se ale nakonec rozhodl si svého křídelníka ponechat.

Zájemců o slovenského hokejistu přitom byla řada a není divu, rodák z Ilavy prožíval životní sezonu a s 61 body (22+39) byl nejproduktivnějším hráčem mužstva. Kanadskou metropoli tak 24. února nakonec opustili jen útočníci Nick Cousins a Nate Thompson.

Julien má stále důvěru

Třetí kompletní ročník v Montrealu, potřetí mimo play off. Tak by se jednoduše dalo shrnout působení trenéra Claudea Juliena. S postupující sezonou se začala nabízet otázka, zda bude mít Bergevin s devětapadesátiletým stratégem stále trpělivost.

A podle všeho ji stále má. Bergevin v březnu na setkání generálních manažerů přítomným novinářům sdělil, že Julien u týmu začne i následující sezonu. „Claude tým povede v říjnu, ale taky v listopadu a prosinci,“ uvedl čtyřiapadesátiletý funkcionář.

„Nikdo není spokojený s výsledky, kterých letos dosahujeme,“ doplnil Bergevin. „Příští rok budeme muset udělat všechno pro to, abychom zvýšili očekávání a dosáhli našich cílů. Ale není to změna trenéra, která nás tam dostane. Za tuhle sezonu musíme nést vinu všichni a společně se příští rok zlepšit.“

Příští rok bude zřejmě pro Montreal zlomový. Podaří se Julienovi konečně uspět s poměrně mladým a nezkušeným týmem? Nebo si sbalí kufry a po čtyřech letech se vydá jinam? Na tuto otázku dostaneme odpověď někdy na konci roku, Bergevinova trpělivost jistě není věčná.

Jak vypadá kostra týmu?

Největším oříškem pro management Habs bude nový kontrakt pro Maxe Domiho. Pětadvacetiletý forvard z platového stropu v posledních dvou letech odkrajoval jen 3,15 milionu dolarů a dá se očekávat, že jeho další smlouva bude v průměru alespoň dvojnásobná.

V brankovišti mají Habs na příštích šest let podepsaného Careyho Price. Zkušený gólman v posledních letech nedisponuje tak skvělými čísly jako dříve, mezi brankáři v National Hockey League ale pořád patří mezi elitu. Své brankářské kolegy v týmu mezi tři tyče téměř nepouští.

Obrana stojí na kapitánu Sheovi Weberovi. Dařilo se i Jeffu Petrymu, který měl našlápnuto k překonání svých osobních rekordů. Silnější měřítko snese i Ben Chiarot, z mladší generace se sluší zmínit Victor Mete. Defenziva ale stále zůstává největším problémem Montrealu.

A co útok? Tam řádil už zmiňovaný Tatar se svými parťáky Brendanem Gallagherem a Philippem Danaultem. Druhý jmenovaný se podobně jako Petry rozehrál k životnímu ročníku a řadil se mezi klíčové hráče Canadiens. Mezi nejlepšími se skvěle zadaptoval mladík Nick Suzuki, kometa OHL nasbírala 41 bodů (13+28).

Pokud se Habs podaří tým vhodně doplnit na draftu, jejich ambice na postup do vyřazovací části nejsou nemístné. Julien bude mít v sezoně 2020/21 nůž na krku a výsledky jeho družiny budou pod drobnohledem. Zřejmě tak bude na Bergevina tlačit, aby posílil chabou obranu. Dočká se v létě výraznějšího příchodu?

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 31-31-9, 71 bodů

Postavení v tabulce: 12. místo ve Východní konferenci

Vstřelené branky: 208 ... 18. místo ... (2.93 na zápas)

Obdržené branky: 220 ... 24. místo ... (3.10 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Tomáš Tatar (LK) ... 61 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Brendan Gallagher (PK) ... 22 gólů

Nejvíc výher: Carey Price (G) ... 27 výher

Nejlepší úspěšnost: Carey Price (G) ... %ús 90.9

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Tomáš Tatar (LK) … 68 zápasů ... 22 gólů ... 39 asistencí... 61 kanadských bodů ... +/-: 5 kladných bodů

Share on Google+