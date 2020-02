Nutnost vyřešit brankoviště. Maple Leafs se nabízí DeSmith, Georgiev či Miller

Toronto Maple Leafs prohráli v noci na úterý doma důležitý souboj s divizním soupeřem, Florida Panthers 3:5. Případná ztráta brankáře Frederika Andersena, jenž opustil utkání kvůli zranění v horní části těla, ale může bolet daleko více.

Zdravotní trable Frederika Andersena vyvolaly donekonečna omílané téma. Maple Leafs se musí zaměřit na posílení brankoviště!

Andersen z duelu odstoupil konkrétně na konci první třetiny, po srážce s útočníkem Frankem Vatranem. Utkání dochytal brankář Michael Hutchinson, přičemž ze 13 střel soupeře inkasoval tři góly. Znovu tedy svůj tým nepodržel.

„Neočekával, že dnes půjde do akce. Ve druhé třetině snad ani neměl zákrok. Pro každého gólmana vždy obtížná situace," hájil svěřence hlavní trenér Sheldon Keefe.

K samotnému duelu ještě doplňme, že Toronto ztratilo v závěrečné periodě dvougólové vedení 3:1.

„Zlepšení brankoviště je pro Maple Leafs naprostou nutností. Ať už má být Andersen mimo hru, nebo nemá," napsal reportér Jonas Siegel z uznávaného webu The Athletic.

Stejně jako my, tak i Siegel píše o tom, co je vám, čtenářům a fandům, moc dobře známé. Maple Leafs luští problémy mezi třemi tyčemi už několik let.

Michael Hutchinson není žádné řešení. Letos odchytal zatím 14 zápasů a zapsal v nich bilanci 4-8-1. Průměr obdržených branek má ve statistikách 3.62 a procentuální úspěšnost zákroků 88.6.

Kvality na National Hockey League očividně nemá. Rozepisovat se, asi není třeba. Prostě nepřesvědčil. Možná mu prospěje nějaká změna...

Toronto aktuálně povolalo z farmářského týmu Toronto Marlies (AHL) brankáře Kasimira Kaskisua. Avšak tady ještě nemůžeme čekat ohromení.

Řešení alarmujícího stavu nabízí příchod brankáře Alexandara Georgieva, jenž je jedním z velkých kandidátů na výměnu.

Jmenovaný muž v masce letos odchytal u New York Rangers zatím 24 zápasů s bilancí 12-10-1. Po skončení sezony 2019-2020 se může stát (1. července) omezeně volným hráčem.

Zájem o jeho služby Maple Leafs údajně mají. V úvahu připadají také ještě brankáři Craig Anderson, Jonathan Bernier, Casey DeSmith, Ryan Miller.

Účast Toronta v play-off je hodně na hraně. Ztráta Andersena na delší dobu může klidně znamenat konečnou.

„Cítí se lépe, alespoň tak mi to bylo řečeno," prozradil Sheldon Keefe.

„Prošel celým tím procesem (protokol o otřesu mozku – pozn. redaktora). Výsledky byly dobré, podle mého názoru," doplnil ještě.

Andersen, třicetiletý Dán, má podle posledních informací zranění krku a jeho zdravotní stav je posuzován na denní bázi.

Frederik Andersen has a neck injury and won't travel to NYC. — Chris Johnston (@reporterchris) February 4, 2020

Maple Leafs prohrou s Panthers skončila třízápasová vítězná šňůra, v tabulce Východní konference jsou potom nyní na desátém místě (bilance 28-18-7).

Jejich ztráta na play-off pozice není prakticky žádná, avšak oproti soupeřům mají odehráno více zápasů.

Uzávěrka přestupů NHL 2020 je na programu 24. února.

