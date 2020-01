Radko Gudas – spolehlivější a klidnější než obvykle. Lepší než Carlson

Čtyři minuty před koncem nedělního odpoledního duelu se San Jose přišpendlil na mantinel Evandera Kanea, v té době už autora hattricku. San Jose vedlo ve Washingtonu 3:2 a hrálo přesilovku. Gudasův perfektní hit narušil rozehrávku a znemožnil další akci.

Čistý hit, sluší se dodat.

Radko Gudas prochází letos v tichosti zajímavou proměnou. Trejd z Philadelphie do Washingtonu ho v první moment nepotěšil. Po letech ve Východní konferenci - sedm let hrál za Tampu a Philadelphii – měl Capitals za nepřítele. Najednou se stal jedním z nich.

„Byl to trochu šok,“ přiznal loni v létě. „Když jsem ale slyšel, kam jdu, byl jsem docela šťastný, že jdu do týmu, který je známý touhou vyhrát každý zápas. Čím víc jsem to vstřebával, tím nadšenější jsem z toho nakonec byl.“

Mimochodem, tou výměnou s Mattem Niskanenem psal historii. Podle nhl.com šlo o první trejd plnohodnotných „full-time“ hráčů NHL mezi Philadelphií a Washingtonem od roku 1974, kdy Capitals vstoupili do ligy. Navíc šlo o klasickou směnu kus za kus, oba hráči jsou obránci.

Lépe to snad ani dopadnout nemohlo. Niskanen je po polovině sezóny druhým nejproduktivnějším bekem Flyers a ročník má bodově rozjetý tak, že by mohl být jeho druhým – třetím nejlepším v kariéře. Na pražského rodáka si ve Washingtonu taky nemohou stěžovat.

Seznamte se s novým Radko Gudasem

V čem se nezměnil, to je hra do těla. Jako stabilní člen třetího obranného páru podle svých zvyklostí rozdává bodyčeky, kterých před nedělním utkáním nasbíral 114, což bylo osmnácté nejvyšší číslo v lize. Ve Washingtonu byli v tu chvíli lepší jen Alexandr Ovečkin (121) a Tom Wilson (148).

V čem se změnil, to je ukázněnost, s jakou přistupuje k plnění svěřených úkolů. Dosud v tomto směru neměl zrovna dobrou pověst. Před začátkem ročníku 2018-19, ještě v době jeho působení u Letců, o něm předsezónní průvodce Hockey News drsně napsal: „Opět vyfasuje suspendaci za něco, čemu se dalo vyhnout. Na ledě je Gudas pomalý a v podstatě jen zabírá místo talentovaným mladíkům, jako je Philippe Myers.“

Dnes je tenhle „pomalý“ týpek nejlepším hráčem Washingtonu v plus minus. Už dřív si v některých sezónách nevedl v této statistice špatně, ale takhle skvěle ještě ne. V mužstvu, kde má Alexandr Ovečkin děsivých -13 a letos fantastický John Carlson +16, je Radko Gudas na hodnotě +18. Jistěže titulek trochu zavádí, ale v tomto směru Gudas skutečně lepší je.

K tomu všemu ubral bývalý bouřlivák na trestech. 34 minut na lavici hanby je po 43 odehraných utkáních poměrně hluboko pod Gudasovým průměrem, který byl vždycky přes minutu na zápas. V sezóně 2013-14 zvládl coby bek Tampy v 73 duelech posbírat 152 minut.

Dokonce ani těch skromných 13 kanadských bodů (1+12) není vyloženě málo. V rámci Washingtonu je to čtvrtý nejlepší výkon mezi obránci. Slušné na chlapa, co má podle nhl.com v utkání průměrně tři vteřiny na přesilovce.

„Se startem sezóny jsem věděl, že jsem v dobrém týmu a že můžeme vyhrát hodně zápasů. Nicméně jsem si nepředstavoval, že budeme teď na špici ligy. Tým si věří, máme sebevědomí, makáme. Tlačíme jeden druhého k odpovědnosti,“ řekl koncem prosince devětadvacetiletý český zadák.

To všechno je pravda, přičemž není přehnané tvrdit, že tím nejzodpovědnějším je v nejlepším týmu ligy aktuálně právě Radko Gudas. Kdo by to před sezónou řekl?

