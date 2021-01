Už se cítím jako doma, hlásí Dubois z Winnipegu

Tolik vytoužená změna se konečně stala skutečností. Pierre-Luc Dubois je pryč z Columbusu a už se nachází v kanadském Winnipegu, kde bude jeho hokejová kariéra pokračovat. Jaké jsou jeho první pocity po přesunu?

Teprve dvaadvacetiletý útočník nyní absolvuje povinnou karanténu při přesunu z Columbusu do Winnipegu. Podle kanadských zákonů musí po přechodu přes hranice do izolace na čtrnáct dní. Pakliže nedostane žádnou výjimku, bude k dispozici nejdříve 10. února proti Calgary.

Přesto už ale na Duboise dýchá atmosféra nového domova.

„Už se cítím jako doma. Dostal jsem se sem minulou noc kolem půl jedenácté, ale když jsem ráno vstal, cítil jsem se dobře, že můžu být zpátky v Kanadě. Dostávám zprávy od hráčů a volal jsem si i s vedením. Mám z toho dobrý pocit,“ hlásí forvard, jenž bude na dresu Tryskáčů nosit číslo 13.

Kolem trojky draftu 2016 bylo v posledních týdnech hodně rušno. Vše vyvrcholilo výměnou zahrnující Patrika Laineho a Jacka Roslovice, ještě předtím se ale probíral jeho poslední zápas za Blue Jackets, kdy jej trenér Tortorella pustil za celé utkání na led jen na necelé čtyři minuty.

Zatím není známo, co doopravdy za tímto vytrucovaným trejdem stálo, každopádně když padla otázka na Columbus, nepadlo na adresu klubu z Ohia nic negativního.

„Je to něco, od čeho jsem se už posunul. Za poslední dva, tři roky se toho stalo hodně. Jsem nesmírně vděčný Columbusu za to, co pro mě udělal. Těším se na novou kapitolu, na novou šanci s novým týmem a trenérským štábem, novou organizací a fanoušky,“ líčí Dubois.

Urostlý Kanaďan letos stihl pět soutěžních klání za Modrokabátníky. Pochopitelně jsou ale jeho statistiky zatím chudší, když do zápasů nevstupoval s největší chutí. Zatím má na kontě jeden vstřelený gól, který zapsal proti Detroitu.

Nyní má ovšem příležitost vrátit se do herní formy se svými novými spoluhráči. „Je to tým, proti kterému jsem nesnášel hrát. Kombinace dovedností, pracovitosti a podobně z nich dělá mužstvo, proti němuž se těžko hraje, navíc mají jednoho z nejlepších gólmanů v lize. Myslím, že teď, když jsem na jejich straně, tak perfektně zapadnu.“

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+