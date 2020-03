Capitals a volní agenti. Jak to vypadá s Holtbym či Gudasem?

Pandemie koronaviru, která v současné době zachvátila celý svět, neblaze ovlivňuje budoucnost mnoha hráčů ve všech ligách. Výjimkou není ani NHL, kvůli tíživé situaci jdou prozatím ve Washingtonu stranou veškerá jednání o nových kontraktech. Na novou smlouvu přitom čeká hned několik důležitých hráčů.

Největší potenciální rybou v rybníku s neomezeně volnými hráči je zcela jistě gólman Braden Holtby. Třicetiletý brankář byl s týmem u historického zisku Stanley Cupu, kromě toho je držitelem Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL i Jennings Trophy pro brankáře s nejmenším počtem inkasovaných branek.

Přestože se mu v letošním ročníku tolik nedaří, jeho podpis je pro Washington stále prioritou. Na jeho místo se sice v průběhu roku začal tlačit mladý Ilja Samsonov, Holtby ale během února chytil dobrou formu a svého ruského kolegu mezi tři tyče tolik nepouštěl.

Velkým otazníkem v momentální situaci je výše platového stropu. Před nedávnem se objevila informace, že by se do příští sezony mohl zvýšit na 84-88 milionů dolarů. Jenže kvůli pandemii koronaviru je nyní ve hře možnost, že zůstane na současné hranici 81,5 milionu.

„Je to těžké,“ povzdechl si generální manažer klubu Brian MacLellan v pondělí. „Promluvíme si o všech možných scénářích a pokusíme se připravit na cokoliv. Co se stane s platovým stropem? Půjde dolů, protože se příjmy budou snižovat? Udrží ho uměle tam, kde je? Odpovědi na tyto otázky naše vyjednávání kolem volných hráčů zastavily.“

MacLellan dobře ví, jak je teď důležité vyčkat. Stačí se podívat na Toronto, které by v případě poklesu nebo setrvání platového stropu čelilo velkým problémům kvůli tučným smlouvám, které v posledních letech podepsali útočníci Mitch Marner, William Nylander nebo John Tavares.

Celek z hlavního města Spojených států kromě toho musí řešit budoucnost obránců Radka Gudase, Brendena Dillona a hvězdného útočníka Ilji Kovalčuka. Všem zmíněným hráčům končí kontrakt 30. června, pokud se však sezona bude dohrávat, tak se dá očekávat, že se tento termín změní.

„Kdybychom hráli do srpna, mohli bychom mít pár měsíců volna a pak znovu začít v listopadu?“ ptá se generální manažer Caps. „Myslím, že existuje tolik otázek, o kterých jsme neuvažovali. Všechno, co můžeme udělat, je připravit se na různé scénáře a dělat to nejlepší, co můžeme.“

Washington se aktuálně nachází na prvním místě Metropolitní divize, od konce minulého roku se ale potýká s velkou nevyrovnaností výkonů. „Ale v posledních několika zápasech došlo ke zlepšení,“ míní MacLellan. „Až se vrátíme, tak budeme mít problémy, které je třeba vyřešit.“

