Potvrdí Dallas formu proti Penguins? Washington se střetne s Carolinou

Sobotní noc si pro fanoušky NHL nachystala čtyři zápasy. Kdo si na své konto připíše další dva body?

Celý program začne přesně o půlnoci v hlavním městě USA. Washington, který ze všech sil bojuje o vyřazovací boje, se postaví proti Carolině, která zažívá další vydařenou základní část a ve své divizi je na druhém místě. Hurricanes si včera v noci poradili s Flyers a vyhráli 3:2 po prodloužení. To hokejisté Capitals odpočívali a budou mít na dnešní utkání více síly.

O hodinu později se začne v Dallasu. Ten pohodlně míří do play-off, a tak může hrát naprosto uvolněně. To v Pittsburghu panuje s letošní sezónou velké zklamání, jelikož se parta kolem Crosbyho do vyřazovacích bojů s největší pravděpodobností nepodívá.

Program zápasů:

