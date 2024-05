Tkachuk rozjíždí novou rivalitu. Pastrňákovi vyslovil za bitku uznání

Rivalita mezi Floridou a Bostonem začíná narůstat. Loni Panteři z osmého místa překvapivě sejmuli nejlepší tým v lize, který právě vytvořil ligový rekord v počtu výher za sezónu. Jedním z hrdinů série byl Matthew Tkachuk, který byl u řady důležitých momentů.

Letos proti sobě stojí oba týmy znovu, tentokrát o kolo později. První dva duely opět prokázaly, že jde o vyhrocenou bitvu. A Matthew Tkachuk je znovu v centru dění.

„Bude to dobré,“ říkal novinářům ve čtvrtek. „Páteční noc v Bostonu. Play off. Bude v tom hodně energie! Dva týmy, které se dobře znají a chtějí vyhrát. Zatím je to dobrá série a jsem si jistý, že to zítra bude skvělý zápas.“

Přestože v minulém utkání vyšel poprvé v play off bodově na prázdno, byl u mnoha vypjatých okamžiků. Začalo to už v 17. vteřině úvodní třetiny, kdy se na Tkachukovi po jeho aktivitě v brankovišti vyfauloval Justin Brazeau. Pokračovalo to hitem Brada Mardchanda, který podsaditého Američana později v první třetině ukázkově trefil.

Třešinkou na dortu byla bitka s Davidem Pastrňákem.



Jak později přiznal, rvačce předcházela hádka z předešlého střídání. „Vyzval jsem ho k bitce. Odpověděl, že můžeme v příštím zápase. A já na to, že raději hned. Zareagoval, že tedy v dalším střídání. Má za to můj respekt! Dva chlapi, kteří se jinak neperou a jsou známí spíš pro svou ofenzivní hru. Oba jsme byli loni navrženi na Hartovu trofej a vidět nás ve rvačce uprostřed hřiště muselo být zvláštní,“ uznala útočná hvězda Floridy.

Panthers se nyní chystají k pokračování série v Bostonu a rozhodně tam nepojedou vystrašení. Loni vyhráli v TD Garden tři ze čtyř utkání. Matthew Tkachuk vstřelil vítězný gól v prodloužení pátého zápasu a asistoval u vítězné trefy v nastavení sedmého duelu v Bostonu.

„Vím, že diváci nebyli šťastní, když jsme se tam vraceli k zápasu číslo pět a sedm,“ vybavuje si s 11 body (5+6) nejproduktivnější Panter loňské série.

Trenér Floridy vyzdvihl, že se Tkachuk umí dostat soupeři pod kůži, ale přitom se ukáznil a zbytečně tým neoslabuje. „Nesbírá tolik trestných minut. Hodně to ukázal tvrdý hit od Marchanda. Je ve všem, ale zbytečně kolem sebe nechrlí oheň,“ ocenil Paul Maurice.

