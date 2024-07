Kde je Crosbyho smlouva? Spekulace o odchodu z Pittsburghu sílí

Po sezóně 2024-25 mu končí smlouva. Což znamená, že od 1. července letošního roku může prodloužit spolupráci. Všeobecně se čekalo, že Pittsburgh oznámí nový kontrakt se Sidneym Crosbym ihned, nejlépe rovnou první červencový den. Jenomže nic takového se nestalo.

To ticho dráždí a přiživuje spekulace.

Crosby není v takovém postavení sám. Z velkých jmen odstartuje poslední rok kontraktu na podzim také Leonu Draisaitlovi nebo Mitchu Marnerovi. Jenomže, při vší úctě, Crosby je něco víc. Legenda, ověnčená všemi myslitelnými individuálními i kolektivními trofejemi. V „ocelovém městě“, jak nedávno překřtil Pittsburgh redakční kolega Jules Zatloukal, strávil neskutečných 19 sezón.

Kdysi se zastával Jevgenije Malkina, nechtěl se smířit s jeho odchodem. Crosbymu teď končí smlouva na 8,7 miliónů ročně. Kdo se zastane jeho? Pittsburghský novinář Dan Kingerski přemítá, proč nová smlouva už dávno není na světě? Myslí si, že kapitán mužstva není zcela spokojený se směrováním organizace. Jiné novinářské hlasy tvrdí, že prostě jen není kam spěchat…

Nejen mezi tuzemskými komentátory NHL ale snadno narazíte na názor, že Crosby by prostě měl odejít. Že by mu to na závěr kariéry dalo nový impuls. A prospělo by to celé lize. Zámořský analytik TSN Bryan Hayes volá po Crosbyho odchodu už delší dobu.

„Chci ho vidět jinde. Nechci ho dál vídat v Pittsburghu,“ říká bez servítek. „Buším na tenhle buben už celé měsíce.“

Podle Hayese Penguins už jednoduše nejsou kandidáty na Stanley Cup. Dvakrát po sobě úplně chyběli v play off. Kyle Dubas možná dělá, co může, ale všeobecně mu nikdo moc nevěří. Ostatně jde o rébus, který by momentálně nevyřešil asi nikdo.

Pokud mohl odejít Steven Stamkos po šestnácti letech z Tampy Bay, může odejít i Crosby z Pittsburghu. „Skvělí hráči se stěhují,“ apeluje Hayes. „Je tu nová éra, nový svět. Chci ještě vidět Crosbyho útočit na Stanley Cup.“

Realita je zatím taková, že Crosby s Dubasem jednají privátně, bez potřeby sdělovat cokoli médiím. Jen o dva roky starší generální manažer klubovou legendu určitě k vodě nepustí. Crosby by se musel rozhodnout k odchodu sám. Oboje je těžko představitelné.

