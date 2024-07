Blíží se očekávaná výměna? Laine byl konečně vidět při tréninku, čas se ale krátí

Patrik Laine chce odejít z Columbusu, k očekávané výměně však zatím nedošlo. Sehnat zájemce o Finovy služby není jednoduché nejen z důvodu vysoké smlouvy, ale také kvůli faktu, že Laine stále figuruje v asistenčním programu NHL, do kterého nastoupil už v lednu. Ledy by se však mohly konečně pohnout, na sociálních sítích bylo zveřejněno video z Finova tréninku, což je vždy dobré znamení.

Laine nastoupil do asistenčního programu na konci ledna. Kvůli tomu, a také kvůli zranění, stihl v uplynulé sezoně odehrát jen 18 zápasů, ve kterých dal šest branek a přidal tři asistence. V minulosti přitom tento útočník Columbusu ukazoval, že umí být velmi kvalitním střelcem.

V dresu Blue Jackets však nikdy nepřekonal hranici 30 branek, což bylo ale také způsobeno tím, že ani jednu sezonu neodehrál kompletní. Pokud by vydrželo zdraví a měl k sobě kvalitní spoluhráče, rozhodně by Laine mohl být významnou posilou pro jakýkoliv tým.

Má to ale několik háčků. Nejen, že Laineho zdraví nepatří k nejpevnějším, ale také měl v minulosti trochu problémy s disciplínou. Když se k tomu připočte, že má smlouvu ještě na dva roky s ročním platem 8,7 milionu dolarů, tak se zájemci na výměnu zrovna nehrnou.

Nejzásadnějším důvodem je ale to, že Laine stále figuruje v asistenčním programu. Z toho důvodu s ním nemůže jednat ani vedení Columbusu, ani žádná z jiných organizací. A tak se jednání o trejdu nachází na mrtvém bodě.

Dobrou zprávou pro Laineho fanoušky však je, že se finský forvard věnuje tréninku. Na sociálních sítích byla zveřejněna videa, jak Laine trénuje po boku hráčů z americké NFL. Pokud by to bylo znamení, že je na nejlepší cestě opustit asistenční program, byla by to skvělá zpráva i pro Dona Waddella, generálního manažera Columbusu.

Ten je ochotný splnit Laineho přání a poslat ho o dům dál, přičemž Blue Jackets jsou připraveni si ponechat i část jeho platu. Jako protihodnotu by si pak představoval pravděpodobně kombinaci prospektů a draftových voleb, než nějakého hotového hráče. S informací přišel deník The Athletic.

Jak ale čas postupuje, dost týmů už má soupisky hotové, případně jim schází podepsat chránění volní hráči. Týmů, které by mohly usilovat o Laineho, tak nadále ubývá. A na tom mohou Waddellovy plány a Laineho přání ztroskotat.

Na jedné straně se tedy sice možná blíží chvíle, kdy se začne péct hodně očekávaná výměna, na straně druhé se však každým dalším týdnem možnost Laineho stěhování během offseason vzdaluje. Čím dřív bude propuštěn z asistenčního programu, tím lépe pro něj, jinak se také může stát, že bude nucen začít novou sezonu v Columbusu, což se mu ovšem nechce.

