CAMPEONES (20. díl): Bob? Shodí i devět kilo za zápas a má našlápnuto do Síně Slávy

Španělština kdysi dala jméno rozkvetlému poloostrovu, co je od června domovem nejen majetných amerických penzistů, ale také úřadujících mistrů NHL. Floridští Panteři ostatně mají spoustu hispánských fanoušků, v libozvučném jazyce naladíte i přenosy z jejich zápasů. A tak se otiskl také do názvu našeho seriálu o letošních vítězích. Tentokrát o Sergeji Bobrovském.

Je tak trochu Jekyllem & Hydem v masce.

Umí shořet jako troud, ale taky dominovat tak, až jednomu připomene Dominika Haška či další velikány v nejlepších letech.

"Kvůli svému atletickému, výbušnému stylu chytání zažívá hlubší dna a vyšší vrcholy než ostatní gólmani," píše o Bobrovském známý web The Athletic.

Florida má to štěstí, že v těch nejklíčovějších monentech byl pětatřicetiletý Rus Jekyll a ne Hyde. A zásadně přispěl k zisku Stanley Cupu, byť vidinu Conn Smythe Trophy mu rozprášil Connor McDavid.

Rázem bylo zapomenuto to, kolik bere (sedmiletý kontrakt na 70 milionů dolarů se stal v klubové historii Cats rekodrní a opakovaně nepůsobil zrovna jako super kauf). A také to, jak se na jeho pozici tlačili v tu chvíli mnohem lépe chytající náhradníci.

Loni kdekdo chtěl jako jedničku pro play-off Alexe Lyona, letos sbíral body Anthony Stolarz.

Jenže když o něco šlo, byl Mauricovou volbou "Bob".

Jeho výkyvy totiž ani v nejmenším nejsou spojené s nějakou laxností.

Taková představa je tak mimo jako přesvědčení o placatosti země. "Pokud bych měl říct jednoho hráče, o kterého mám v tomto směru nulové obavy, je to Sergej," tvrdí o něm kouč Paui Maurice.

Jedna historka za všechny. Když loni heroickým představením přispěl v play-off k porážce torontských Maple Leafs, zmeškal týmový autobus. Ujeli mu. On totiž jako tradičně ještě šlapal na rotopedu.

"Člověku pak víc chutná," zní vysvětlení.

Bobrovskij se po utkáních potřebuje nejen najíst, ale také napít. Během večera totiž shodí až devět kilogramů, bývá pak jako vyžle. Dřív prý pálil i svaly, což bylo na škodu. Teď prostě vypotí vodu.

Když tohle info před časem proletělo hokejovou veřejností, lidé byli v šoku. Devět kilogramů je skutečně impozantní číslo. Zaskočen byl autor textu a napsal: "Takhle nehubne ani Karlos Vémola."

Je pravda, že Bobrovskij opakovaně výkonnostně zvadl, musel si vyslechnout nejednu kritiku, jen vzdáleně připomínal jedničku klubu NHL. Jenže když je v laufu, září jako letní slunce.

Mocně, nepřehlédnutelně. A tak i když byl ve své kariéře jen třikrát mezi finalisty na zisk Vezinovy trofeje, má zmenšeniny této ceny doma hned dvě a posbíral dohromady hlasů jako málokdo.

Přesněji řečeno, jen osm brankářů dostalo od začátku osmdesátých let, tedy od chvíle, co se Vezina Trophy uděluje na základě názoru hokejových funkcionářů, víc hlasů.

Nebuďte slušný a řeknete jména, voláte? Martin Brodeur, Dominik Hašek, Patrick Roy, Ed Belfour, Pekka Rinne, Andrej Vasilevskij, Tom Barrasso a Henrik Lundqvist.

Samé legendy, členové Síně slávy a jedna současná superstar.

Není divu, že se o Bobrovském mluví jako o budoucím vstupujícím do Hockey Hall of Fame.

I přes "období temna" se blíží k metě 400 výher, mezi elitu patří i v kariérní úspěšnosti zákroků (91,5 procenta).

Navíc se mu podařilo přivyknout si na tlak, který přináší vyřazovací boje, a poté co v nich několikrát zcela selhal, se postaral o mistrovská díla. To on před pár lety jistil Modrokabátníky z Columbusu při šokujícím vyřazení Tampy

Loni zase byl jedním z klíčů ke zdolání bostonských Medvědů. Těm po fenomenální základní části mnozí rovnou předávali hokejový grál.

A letos došel až k titulu šampiona NHL.

Ledacos je jinak od chvíle, kdy rodák z Novokuzněcku za velkou louží začínal.Tehdy sedával v kabině Philadelphie s Jaromírem Jágrem, o práci se brzy dělil s tehdy slavnějším krajanem Mr. Universem, tedy Iljou Bryzgalovem.

Dávno není holobrádkem s se sestřihem skoro jako podle hrnce a výrazem vyjukaného zelenáče, který se téměř bál promluvit.

Vyzrál v široce respektovanou osobnost, s přehledem i humorem zvládá mediální povinnosti. "Vyklidnilo" ho narození dcerky, dostal život do rovnováhy, Nestresuje se věcmi, co nedokáže ovlivnit, což dokládá i jeho pohled na dopravní zácpy.

"V tu chvíli se kochám výhledem, který se mi z auta nabízí. Užívám si fakt, jakou mám skvělou káru. Prostě myslím pozitivně," přibližuje.

I když na něj v sezoně 23/24 tlačil Stolarz, který před ním smeká za neskutečný přístup k tréninku, svou pozici uhájil. A nakonec chytal tak, že se dočkal zmíněné třetí nominace na Vezinu.

V play-off byl nejstarší jedničkou, ale síly mu nedošly.

Úvodní kolo s Bolts vyšperkoval zákrokem sezony. V magickém finále číslo 7 byl brilantní, když za svá záda pustil jediný puk. Čím to? "Takhle skvěle jsem se v životě necítil," mluvil nedávno o své fyzičce i psychickém rozpoložení.

Všichni, kdo ho odepisovali, se v něm spletli. A on si jako druhý, hned po finském kapitánu Aleksandru Barkovovi mohl zakřepčit se Stanley Cupem.

Zlehka ho políbil a pozdvihl nad hlavu. Na zádech oblíbené číslo 72, vykoupené od Franka Vatrana za rolexky.

"O tomhle jsem snil celý život."

Seriál CAMPEONES:

19. díl: Carter Verhaeghe: Gen, nebo vypínač? Mistra s Bolts i Cats inspiruje Pastrňák

18. díl: Oliver Ekman-Larsson: Od buyoutu ke Stanley Cupu. Dokonalý Švéd se zrodil jako Phoenix

17. díl - Eetu Luostarinen: Tři tituly a jedna svatba. Kapanenův učeň žije svůj sen

16. díl - Sam Bennett: Hrubiánství je někdy potřeba, ví McDavidův parťák z dětství

15. díl - Aaron Ekblad: Jednička draftu má duši válečníka a sbírku prstenů

14. díl - Evan Rodrigues: Chameleon na světové tour, co dostal chuť na margaritu

13. díl - Nick Cousins: Krysu pronásledují želvy. A pro Bieksu má triko

12. díl - Anton Lundell: Táta čapal za Chomutov, jemu říkají Baby Barkov

11. díl - Kevin Stenlund: Zitův starý známý, kat přesilovek. Chlebíčky vyměnil za drinky

10. díl - Dmitrij Kulikov: Ztracený syn se stal zachráncem. A doživotním Panterem?

9. díl - Steven Lorentz: Jako slepý silák, co zbořil Filištínským chrám

8. díl - Vladimir Tarasenko: Radost na ledě, žal mimo něj. Dvojnásobný mistr ztratil otce

7. díl - Niko Mikkola: Primát, pivo, prezident. Zabiják Olejářů napodobil Červenku

6. díl - Jonah Gadjovich: Dvojčata v poháru! Porodila je sestra gólmana Hurikánů

5. díl – Anthony Stolarz: Cíl? Koupit mámě a tátovi dům. A dobýt post jedničky

4. díl - Kyle Okposo: Bouře rozpoutaná farmaceuty. Odložit penzi se vyplatilo

3. díl - Josh Mahura: Z Gudasova parťáka je Pán prstenů. A posila Krakenů

2. díl - Gustav Forsling: Antický bůh, co ohromil Robocopa a nestál ani floka

1. díl - Sam Reinhart: Ubližuje veverkám! O Samsonovi, nejsilnější ze zbraní Cats

