Pacioretty? Místo v sestavě si vybojuje, je si jistý šéf Toronta

Generální manažer Toronta Maple Leafs Brad Treliving očekává, že zkušený Max Pacioretty, který se zúčastní tréninkového kempu Toronta na zkoušku, bude na soupisce při zahájení základní části. „Uvidíme, jak se vše vyvine, ale očekávám, že s námi bude,“ řekl Treliving.

Pacioretty, kterého kariéru výrazně zkomplikovala dvakrát natržená achilovka, nastoupil v posledních třech sezonách jen k 91 zápasům. V minulém ročníku vstřelil v dresu Washingtonu čtyři góly ve 47 zápasech.

Treliving prozradil, že Leafs přivedli Paciorettyho do Toronta už zhruba před měsícem, aby se podrobil lékařské prohlídce. „Byl tomu velmi otevřený,“ řekl Treliving. „Dostal se u nás na led a jen jsme se podívali, jak na tom je.“

Není se co divit, vždyť Pacioretty debutoval v sezoně až loni v lednu. „Cítí, že má za sebou několik let, přesněji dva a půl roku, kdy opravdu neměl možnost trénovat,“ poznamenal Treliving. „Byla tam rehabilitace. Loni se vrátil a naskočil tak nějak v polovině sezony a na konci roku cítil, že není tam, kde by chtěl fyzicky být.“

Celé léto tréninku a rehabilitace tak dělá z Paciorettyho hlavního kandidáta na návrat do sestavy, v což věří i Treliving. Před zraněním se Pacioretty v NHL etabloval jako konzistentní střelec, který má ve svém životopise šest třicetigólových sezon. Bývalý kapitán Montrealu se však blíží ke konci kariéry a v listopadu mu bude 36 let.

„Někdy chceme každého odepsat, jakmile dosáhne třicítky,“ říká s úsměvem 55letý Treliving. „Mě by už museli odepsat dávno. Ale uvidíme. U Maxe je povzbudivé, že se udržuje v opravdu dobré kondici. Měl čas se uzdravit. Byla to velká zranění, kterými si prošel, a on věnoval hodně času tomu, aby se uzdravil.“

Na jeho místo bude hodně tlačit Nick Robertson, byť se zdálo, že mladý útočník je blíže odchodu než podpisu.

„S Nickem mám dobrý vztah,“ zdůraznil Treliving. „Mluvili jsme spolu celé léto a stačio mu vysvětlit, že si každý musí své místo zasloužit.“

Robertson, který tento týden oslavil 23. narozeniny, v minulosti vyjádřil frustraci z nedostatku příležitostí v Torontu. V posledních několika sezonách poskakoval mezi nižšími soutěžemi a NHL. Ve skutečnosti ještě nikdy nezačal ročník na soupisce Leafs.

„Je tu nový trenér, má čistý stůl,“ upozornil Treliving. „Nová příležitost. Vím, že posledních pár dní, co tu byl, je nadšený a já se na něj těším.“

