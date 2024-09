Preview: S betonovou zdí jménem Sorokin a mladou nadějí v útoku chtějí Islanders play off

Mladší, méně populární, otloukánek města, které nikdy nespí. I takhle bychom mohli představit New York Islanders. Klub z Long Islandu bude vždy stínem slavných Rangers. Přitom to jsou právě oni, kdo nese barvy svého státu a kdo dominoval na přelomu 70. a 80. let takovým způsobem, že se dodnes o nich hovoří jako o největší newyorské dynastii v dějinách NHL. Od té doby ale Ostrované bojovali spíše o čest než o Stanleyův pohár. Poslední ročníky však ukazují, že se modro-oranžoví začínají postupnými krůčky vracet na vrchol a nepostup do play off se stal poznávacím znakem neúspěchu.

Lane Lambert nejprve v pozici asistenta dovedl s Barrym Trotzem Islanders v sezoně 2019/2020 po letech do semifinále Stanley Cupu, a přestože New York nakonec v šesti zápasech padl s pozdějšími šampióny z Tampy Bay, zdálo se, že je v dobrých rukou. Když pak kanadský kouč dva roky zpátky převzal tým na pozici nejvyšší, nic nenasvědčovalo tomu, že by se trenérská pozice měla v blízké době měnit. Jenomže výsledkový propad jej letos v lednu vyhnal ze střídačky. Nahradila ho brankářská legenda Patrick Roy. Mužstvo se opět stabilizovalo a popáté za posledních šest ročníků došlo do vyřazovací fáze.

Loni navíc Ostrovanům selhala hlavní opora týmu, bez které v současnosti nemají šanci na výraznější úspěch. Řeč je o jednom z nejlepších golmanů světa Sorokinovi. Ruský strážce svatyně prožil svou nejhorší sezonu dosavadní kariéry, což vyvolalo otazníky nad jeho dlouhodobou výkonností. Dosáhl na bilanci 25 výher, 19 remíz a 12 porážek, v průměru dostával 3,01 gólu na utkání s úspěšností zákroků 90,9 procenta. V porovnání s čísly z ročníku 2022/2023: 31 výher, 22 remíz a 7 proher, průměr 2,34, úspěšnost 92,4 procenta, hovořilo o formě v celku jasně.

Na druhou stranu se v uplynulé sezoně nemohl tolik spolehnout na hráče před sebou, což Roy hodlá nyní změnit a dopřát svému brankáři více zblokovaných střel. „Musíme mu pomoct, on nám to pak násobně vrátí,“ dodává kapitán Andres Lee. Všichni moc dobře tuší, že právě výkonost Sorokina bude stěžejní v postupu do play off.

Odchod veteránů

V nejlidnatější metropoli Spojených států skončili matadoři Matt Martin a Cal Clutterbuck, kteří v NHL dohromady zasáhli do 2019 utkání. Nahradit je mají Anthony Duclair s Maximem Cyplakovem. Ten v KHL nasbíral 47 bodů (31 gólů a 16 asistencí). Ruský střelec by tak měl nastupovat ve druhé lajně po boku Brocka Nelsona a Kylea Palmieriho. Tahounem útoku bude bezesporu Mathew Barzal, který naposledy zvládl nasbírat 80 bodů (23 gólů a 57 asistencí).

Mladé oživení William Dufour

Dvaadvacetiletý kanadský útočník má za sebou dvě sezony v AHL, v minulé odehrál 55 utkání s bilancí 15 tref a 10 nahrávek. Dufoura si na Long Island přivedli v draftu 2020 z 152. pozice, ale o jak podceněného hráče šlo, ukázal hned následující sezonu, když v 66 zápasech nasázel za Saint John Sea Dogs 56 branek a navrch přidal 60 asistencí. A tak na kluziště nejlepší ligy světa by mohl pravidelně nastupovat už tuto sezonu.

Očekávání redaktora

Metropolitní divize je našlapaná supersilnými celky: New York Rangers, Carolina Hurricanes či Pittsburgh Penguins. Startovní pozici nemají Ostrované vůbec jednoduchou, budou se muset opřít znova o tvrdý styl hokeje, bojovného ducha, a hlavně o kouzelníka mezi třemi tyčemi – Ilju Sorokina. Pokud navážou na výkony z konce loňské sezony a ruský brankář se vrátí do boje o Vezina Trophy, pak play off pro klub z Long Islandu nebude bůhvíjakým problém. Navíc do případných vyřazovacích zápasů půjdou s čistou hlavou, protože cíl, tedy postup už budou mít dávno splněný. Takže můžou velmi nepříjemně potrápit i vyřadit jednoho z favoritů. Druhé kolo Stanley Cupu vůbec nemusí být nereálné.

