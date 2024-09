Dobré zprávy! Chytil do toho může jít bez omezení, zní z New Yorku

Jedním z hráčů, který před sezonou doufá, že minulá sezona byla jen špatným snem, je rozhodně Filip Chytil. Pětadvacetiletý centr odehrál v základní části kvůli problémům s hlavou jen deset zápasů, naskočil i do šesti střetnutí play-off. A protože se předpokládá, že Chytil utrpěl během své kariéry několik otřesů mozku, bylo dobrou zprávou, co o něm Drury řekl při vstupu do kempu.

Drury totiž oznámil, že Chytil je plně připraven a nic ho nebrzdí a neomezuje.

Zdravý Chytil dává Rangers obrovskou výhodu a další možnosti. Mít mezi třemi nejlepšími centry Miku Zibanejada, Vincenta Trochecka a Chytila je velmi dobré.

Ačkoli Chytil před zraněním dělal centra formaci Artěmije Panarina a Alexise Lafreniera, pravděpodobně zamíří do třetí brázdy, protože Trocheck po jeho loňském nahrazení prožil hvězdnou sezonu.

Pokud se Chytil přiblíží své 22gólové a 45bodové sezoně z ročníku 2022-23, Rangers budou mít v prvních třech útocích pořádně nabito.

Fanoušci pak doufají, že by měli vidět lepší verzi Chytila, než když se vrátil ve druhém kole play-off letos na jaře. Chytil v šesti zápasech nebodoval a po půlroční absenci na něm bylo vidět hodně nedostatků.

Zcela zdravý Chytil a motivovaný Kaapo Kakko jsou pozitivním znamením, že Rangers mají v této sezóně k dispozici solidní možnosti, jak se postarat o ofenzivu.

