Preview: Nejlepší tým v NHL? Rangers míří za Stanley Cupem

Dvakrát z posledních tří sezón se dostali do finále konference, naposledy vypadli až s pozdějším vítězem Floridou. Vyjde jim to letos nebo se opět nedočkají?

Všestranný a skvěle vyvážený mančaft. Manhattanská parta je úspěšná na obou stranách kluziště a nebezpeční jsou i speciálními formacemi v přesilovkách a oslabeních.

Mužstvo zůstalo skoro pohromadě, vyjma pár odchodů. Nejvíce bude mrzet ztráta švédského obránce Erika Gustafssona, který si plácl s Detroitem. Naopak fanoušky asi nejvíce potěší příchod Reillyho Smitha. Důrazný forvard, jenž zvládne podpořit ofenzivní esa.

Brankář klíčem k úspěchu

Mít oporu v brance je klíč k úspěchu. Manažeři New Yorku si tedy mohou vzájemně potřást rukou, když mají ve své organizaci Igora Šesťorkina. Osmadvacetiletý Rus má v posledních třech sezónách nejvyšší počet výher mezi gólmany, navíc posledně se ve vyřazovací fázi pyšnil úspěšností zákroků 92,7 %. Dvojkou zůstane zkušený Jonathan Quick, který dokáže vždy adekvátně zastoupit svého kolegu.

Neuvěřitelná síla v defenzívě

Na papíře i na ledě splňují očekávání. Jen jejich výčet zní fantasticky. Adam Fox, Ryan Lindgren či K´Andre Miller a všichni v ideálním věku. Rozhodně tak budou patřit k základním pilířům sestavy. Opomenout nesmíme ani kapitána Jacoba Troubu, který mimo své kvality utkvěl v paměti českým fanouškům. V loňské sezóně totiž v play off jen zázračně nepřivodil zranění Martinu Nečasovi z Caroliny.

Stejní lídři v útoku

Většina z nich zůstala, a ještě jeden přibyl. Mezi nimi prvotřídní tahouni Artěmij Panarin, Mika Zibanejad či Chris Kreider. V závěsu jim jsou pušky jako český forvard Filip Chytil, jednička draftu z roku 2020 Alexis Lafreniere nebo Fin Kaapo Kakko. Zkrátka je z čeho vybírat. I při zranění je mnoho možností, jak daného hráče adekvátně nahradit.

Očekávaní redaktora

Mají dvě až tři sezóny na to, aby se pokusili o vytouženou trofej. Tým je našlapaný, a tak postup do vyřazovací fáze je pouhým prvním krokem. Troufám si tvrdit, že letos by jim to klidně mohlo vyjít. Inu uvidíme…

