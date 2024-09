Preview: Obhájit nebude sranda! Florida zažila průvan v sestavě

Po velkých oslavách se v kancelářích Panthers rozhodně nenudili. Po zisku Stanleyova poháru byl po hráčích Floridy na trhu volných hráčů obrovský zájem a mnoho z nich se vydalo vstříc nové výzvě.

Nejcitelnější ztráty počítá Florida v obraně. Brandon Montour se rozhodl pro nabídku Seattlu a Oliver Ekman-Larsson se pokusí navázat na minulý ročník v barvách Toronta. Výraznou ztrátou v předních řadách bude odchod Vladimira Tarasenka, který se jako volný hráč upsal Detroitu. Dále v klubu nebudou působit útočníci Ryan Lomberg, Nick Cousins či Kyle Okposo.

Brankovišti vládne Bobrovskij

Ruský brankář se na Floridě po těžších časech usadil a začal v posledních dvou sezónách podávat výkony, na které jsme u něj byli zvyklí. Bobrovskij měl obrovskou zásluhu na tom, že se Panthers dokázali vyhrabat na samotný vrchol NHL. V příštím ročníku by měl brankoviště střežit společně se Spencerem Knightem.

Jak si poradí pozměněná obrana?

Dva hlavní pilíře zadních řad u Panthers budou Aaron Ekblad a Gustav Forsling. Zejména druhý jmenovaný podával v minulém ročníku mimořádné výkony a zařadil se mezi nejlepší obránce celé soutěže.

Florida dokázala za velmi výhodných podmínek prodloužit kontrakt s Dmitrij Kulikovem, v klubu bude pokračovat i Niko Mikkola. Panthers byli aktivní i na trhu s volnými hráči a za minimální peníze přivedli Natea Schmidta a Adama Boqvista. Oba hráči toho můžou týmu hodně nabídnout.

Útok stále budí velký respekt

Na klíčových pozicích v útočných řadách se toho u Panthers příliš nezměnilo. Sam Reinhart podepsal nový osmiletý kontrakt, a tak si celek z jihu Spojených států zajistil pravidelný přísun gólů. Jména jako Aleksander Barkov, Matthew Tkachuk, Anton Lundell, Sam Bennett či Carter Verhaeghe budou u soupeřů nadále budit velký respekt. Zapomenout nesmíme ani na Evana Rodriguese, který zažil výtečné play-off.

Nižší formace u Panthers budou mít jiné složení, protože právě tady došlo k několika odchodům. Nově budou o tento čas na ledě bojovat Tomáš Nosek či Jesper Boqvist, bratr Adama, jenž přišel do obrany.

Očekávání redaktora

Postup do vyřazovacích bojů by měl být pro obhájce Stanley Cupu povinností. V nich to ale nebudou mít Panthers snadné a nepřekvapil by mě konec v prvním kole.

