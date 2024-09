Preview: Olejáři vstupují do nové sezóny s cílem nejvyšším, přetaví ale předpoklady ve Stanley Cup?

Parta okolo Connora McDavida letos dokráčela až do finále Stanley Cupu, ve kterém do poslední sirény sedmého zápasu proti Floridě Panthers bojovala o vysněný hokejový grál. Ten však do provincie Alberta nakonec nepřivezla a čekání Edmontonu i samotné kolébky hokeje, se tak znova protáhlo. Oilers nicméně v přípravě na nadcházející sezónu nelenivěli, ba naopak se zdá, že vyplnili všechny mezery v kádru i ve vedení. A nyní jsou odhodlaní po pětatřiceti letech konečně vyhrát nejlepší soutěž planety.

Když je nejlepší hráč světa zároveň i kamenem úrazu

Edmonton má to privilegium, na rozdíl od jiných týmů, že má od samého počátku v mužstvu nejlepšího hokejistu současnosti – Connora McDavida, za kterým skoro nezaostává německý snajpr Leon Draisaitl. Oba táhnou své lajny a kormidlují ofenzívu Oilers. A ačkoliv se na první pohled může zdát, že právě tohle je klíčový aspekt kompatibilnosti mužstva, tak v důležitých zápasech je to naopak Edmontonova achillova pata.

Problém totiž tkví v přizpůsobení hry těmto sportovním megahvězdám, tedy postavit kádr tak, ať jsou to právě oni, kdo bude rozhodovat jednotlivé zápasy. Jenomže musíte mít konkurence schopnou i třetí a čtvrtou formaci, jinými slovy rozloženou sílu do celého mužstva v případě, že se vám oba tahouni zraní. A právě nerovnoměrnost hrála zásadní roli poslední roky v tom, proč Oilers končili v play off nečekaně brzy.

Před sezónou 2024/2025 tak Edmonton učinil razantní kroky k tomu, ať se situace z minulých let už neopakuje. Po pěti letech vyměnil Kena Hollanda na pozici generálního manažera, za strůjce úspěchu Chicaga Blackhawks – Stana Bowmana.

Jednapadesátiletý Kanaďan se nyní pokusí vytvořit podpůrný tým pro hlavní hvězdy, což se mu podařilo na výbornou právě v Chicagu, kde dokázal srovnat Patricka Kanea s Jonathanem Toewsem a výsledkem byly tři mistrovské prsteny. Nyní má před sebou stejný úkol: vrátit Edmonton zpět na výsluní. Na legendární dynastii, kterou v 80. letech táhl Wayne Gretzky, se totiž pomalu začínají mlžit vzpomínky.

Nový manažer začal hned konat!

Z Leona Draisaitla udělal nejlépe placeného hráče v historii, když se klub s Němcem dohodl na osmiročním pohádkovém kontraktu ve výši 112 milionů dolarů ročně (zhruba 2,5 miliardy korun). Navíc Oilers pro něj přivedli nová křídla: Jeffa Skinnera z Buffala a Viktora Arvidssona z Los Angeles.

Spolehlivá defenziva a nenápadné eso v rukávu

Poslední roky Edmonton bojoval s obsazením brankoviště. Po letech s Camem Talbotem, tandeme Mike Smith-Mikko Koskinen, našel zřejmě správného golmana, Stuarta Skinnera.

Pětadvacetiletý maskovaný muž byl vybrán v roce 2017 až ve třetím kole, v týmu se ale etabloval a podává stabilní nadprůměrné výkony, což je přesně to, co Oilers hledali.

V defenzivě se pak sází zejména na Evana Bouchardiho, který v základní části nasbíral 82 kanadských bodů v 81 zápasech, lépe mezi obránci na tom byli jen Josi, Makar a Hughes. Opřít se mohou rovněž o zkušeného Mattiase Ekholma či Darnella Nurse.

Tajnou zbraní v útoku pro pětinásobné šampiony může být mladičký Matthew Savoie, devítka draftu 2022, kterého si přivedli v rámci trejdu z Buffala Sabres. O jak unikátní posilu jde svědčí jeho výkony ve WHL. Moose Jaw pomohl k titulu svými 24 body (10 gólů a 14 asistencí), v pouhých 19 utkáních!

V nižších soutěžích už prokázal svůj mimořádný talent na ledě, zbývá to potvrdit už jen v té úplně nejlepší lize.

Očekávání redaktora

Všechno teoreticky vypadá skvěle a Edmonton má opravdu za poslední roky největší šanci na zisk Stanley Cupu. Jenomže je potřeba si uvědomit, jak je sezóna dlouhá, může přijít několik nečekaných zvratů, které by vyladěné mužstvo rozhodilo. Přesto do play off s přehledem postoupí, nedivil bych se, kdyby Oilers hráli o Prezidentský pohár. Ve vyřazovacích bojích projdou hladce do druhého kola, ale pak narazí. Na papírově slabším soupeři si nakonec vylámou zuby. Ano, je těžké predikovat, nicméně si nemyslím, že Oilers jsou typem týmu, který se z prohry ve finále ponaučí a další rok již zvítězí. Zkušenosti a umění hrát rozhodující utkání play off jsou doménou jiných celků, než je Edmonton.

Share on Google+